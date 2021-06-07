人民网北京6月7日电 今天，2021年全国高考正式拉开大幕。北京市2021年统一高考6月7日至8日进行，普通高中学业水平等级性考试9日至10日进行，高职单考单招考试也同期进行。上午的语文科目考试结束后，北京教科院基教研中心的多位专家对今年北京市的高考语文试卷进行了分题型解析。

多文本阅读

点评专家：北京教科院基教研中心高级教师 夏宇

2021年北京语文试卷多重文本阅读考查，与整套试卷考查的指导思想保持一致，坚持“立德树人”“以考育人”，弘扬社会主义核心价值观，具有正面引导教学的积极作用。

本大题选取了一组关于“人工智能深度学习技术”的材料。这一科技类话题，有引导学生关注关注科技创新动向的教育意义。学生在阅读过程中，树立文化自信，了解当代文化，理解复杂事理。这有助于学生科学精神和创新思维的培养。

多重文本阅读的选材形式，材料为两则，5道小题，与2020年保持一致。总分继续减少，减至17分。多文本阅读与后面的文学类阅读之间的分值配比更加合理。该大题难度适宜，起步平易，有利于考生后面的正常发挥。

2021年的多重文本试题与往年相比，从试题考查题型看，仍然是客观题加主观题，5道小题中共有客观题4道，主观题1道。客观选择题考查的能力点基本稳定，主要考查对文本内容的理解、分析能力，需要学生依据题目的要求或者根据一定的阅读目的对文本中的信息进行筛选、整合、归纳、分析，这是学生进行语文阅读的基本能力。

因此，日常教学要从文本出发，加强学生语文阅读能力的训练，同时要进一步提升学生的思维能力，特别是对文本的信息的辨析、评价、感悟能力要有所加强，提升学生语文学习的综合能力。

2021年多文本第2和第4题，都考查了“理解与推断”，进一步突出语文核心素养中“思维发展与提升”，突出了对于学生逻辑思维水平和学科关键能力的要求。

分值较高的第5题，“根据以上两则材料，说明深度学习应运而生的原因，以及人工神经网络在深度学习中的作用”这一题目，从“说原因”“说作用”的角度考查，突出了任务的典型性，作答综合性强，体现了现代文阅读的考查规律，以及教、学、考一致的命题方向，有利于在阅读教学中贯彻课改精神。

(责编：李依环、熊旭)