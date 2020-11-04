北京小学丰台万年花城分校：菜单式课程给予学生成长更多可能

人民网北京11月4日电（记者孙竞）北京小学丰台万年花城分校打造菜单式课程体系，给学生成长提供多种可能。校长刘显洋介绍，在设计学校课程体系时，学校围绕“人文素养”、“科学素养”、“艺术素养”、“健康素养”四个核心素养，对国家、地方、校本课程进行分析、统整，形成相对稳定的课程结构。在课堂上，老师们大胆进行课堂教学改革，逐步构建学校“开放、自主”的课堂文化，目标指向“平等、有效、育人”的理想教学。（校方供图）
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