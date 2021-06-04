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安徽全椒破获3起网络买卖高考试卷答案诈骗案

2021年06月04日08:01 | 来源：中国青年报
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原标题：安徽全椒破获3起网络买卖高考试卷答案诈骗案

　　本报讯（中青报·中青网记者 王海涵 王磊）近日，安徽滁州市全椒县警方破获3起网络买卖高考试卷答案诈骗案。5月26日，警方接群众报警称，有人在网络上以出售高考试卷答案为由，骗取家长及考生钱财。临近高考，案情重大，全椒县公安局立即成立专案组，迅速锁定犯罪嫌疑人黄某，并于5月27日将其抓获。

　　黄某，现年21岁，2018年高考前，她在网上买高考答案被骗了数万元。这几年，她一直处于无业状态，2021年年初，因参与网络赌博欠了很多钱，于是萌生骗钱还债的想法。

　　3月，黄某注册了若干个QQ号，通过搜索，“潜入”多个高考考生家长群、高考交流群，谎称自己有渠道买到今年的高考试题答案。在群内，她一人扮演多个“角色”，既是“卖家”又是“买家”，一唱一和，制造出答案卖得很火爆的假象。

　　“在聊天群，黄某以每科目1.5万元的价格将‘答案’出售给家长及考生。其实，她手上连一份伪造的答案都没有，使用的话术都是模仿自己之前被骗的套路。”全椒县公安局刑侦大队四级警长高云华介绍，如果有人有意购买，黄某就称“必须在规定时间内将钱打来，高考前两小时再统一通过软件发送答案”。

　　据介绍，本案中共有安徽、山东、湖南等5省的10余人上当，共被骗取钱财10余万元。

　　高云华提醒，每年高考前都会有不法分子在网络平台或交流群中兜售所谓“高考真题”“绝密答案”等，并标榜准确率极高、违约退款吸引买家。高考试题属于国家绝密等级，其保管和运送都有严格的管理措施，所有接触试卷的工作人员都实行封闭式管理。购买涉密材料本身也是违法行为，切勿尝试，考生及家长千万不要存侥幸心理。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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