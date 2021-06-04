人民网记者 孙竞

“高风险地区的考生在哪里考试？”“考生家长还能送考吗？”“今年还可以看考点吗？”……今年，广东实施高考综合改革后的“首考”遇上广州的新一波疫情，广州考生受到了前所未有的关注。

日前，广州市教育局通过官方微信号发布“2021年高考疫情防控问答小贴士”，回应社会关切，并针对考生和家长普遍关心的问题，给出详细解答。

高风险地区考生如何应考？

根据广州市教育局的安排，高风险地区考生，在校备考的在本校考试，居家备考的考生将另外安排考点，出入考点由专车接送。

密接考生在隔离考点考试，一人一间考场；次密接考生在隔离考点考试，每间考场不超过4人。

针对核酸检测阳性考生，将被安排在广州市第八人民医院病房考场考试。发热考生，经评估后，在备用隔离考场考试。

根据要求，广州考生需注册“粤康码”，并每天开展健康状况申报。考生须在6月5日当天完成第二轮新冠病毒核酸检测。考生和家长需要加强个人防护，减少不必要外出活动，不聚集。

高考当天如何进入考场？

根据广州市教育局要求，考试期间，考生到达考点后先检测体温，并按指定路线到考场。进入考场前宜用速干手消毒剂进行手消毒或洗手。在进入考场前需要更换考务人员派发的口罩。

考生往返考点须全程佩戴口罩。在低风险地区普通考场考试的考生，进入考场前要佩戴口罩。进入考场就座后，考生可自主决定是否继续佩戴。其它考生均须全程按要求佩戴口罩。

中高风险地区的考生，考试期间往返考点乘坐统一安排的专用车辆，专人专车专司机，专用考场，专用通道，专用生活区，从考生住地到考点实行点对点接送，考生全程佩戴医用外科及以上防护级别的口罩。

考生家长能否送考？

关于家长能否送考的问题，广州市教育局建议家长尽量不送考。确有需要送考的家长不要在考点外停留、不聚集。专车接送的考生，家长不能陪同。在校备考的考生，家长不要探望。

广州市教育局表示，考点明确后，将推出网上看考点服务。建议考生选择在网上看考点，足不出户即可查看考场安排相关信息。如确有需要，须按照防疫要求出行。

(责编：李依环、秦华)