谈论“阅读是需要管理的”这个话题，是基于最基本的阅读问题：如何把书“一本一本地读下去”而展开的。因为对大多数中国人而言，把书一本一本读下去，是困难的事情，甚至是很难的事情。因为没有读书的兴趣爱好，所以，并不以不读书为痛苦的事情。有阅读习惯的人，无书不欢；没有阅读习惯的人，读书不欢。所以，怎样唤醒那些读书不欢的人，让他们变成无书不欢，我的建议是对人进行阅读管理，首先能做的是，管理实现阅读的条件。包括三个方面：

第一方面，管理善于独处和注意力集中的能力。

第二方面，管理元认知能力。让阅读者善于储备阅读元语言，善于监控自己的阅读。

第三方面，管理思考力。

阅读管理的第一重境界——管理善于独处和注意力集中的能力

一个人如果善于独处，有保持内心生活的习惯，阅读就很容易进行了。因为阅读是人从现实束缚中解放自己的方式。有内心生活习惯的人，在别人看来，就是注意力集中的人。他们往往停留在自己的思考和想象里，屏蔽掉外在的喧哗。所以，管理阅读的第一步，是管理时间和空间。让读者有足够的独处时间，保持足够的静默。确实能在日常的纷繁忙乱中，随时做到慢下来，打开书，用内在的耳朵倾听作品中人物的心声，生活在作品创造的世界里。

从什么时候开始管理自己的时间和空间呢？什么时候开始培养独处的习惯，让注意力有所集中呢？事实上，培养阅读能力，没有最小的年龄，只有更小的年龄。有些家庭，给孩子进行阅读胎教，一个生命的阅读活动，就这样与生俱来，从来就没有停止过。这种在生命开始就发生的阅读熏陶，就像晒晒太阳、吹吹风一样容易，而阅读的习惯也因此自然习得，是最应该提倡和促成的。管理阅读要经常回忆这种自然形成的习惯和能力的发生过程，以便在超越这个阶段之后的阅读管理上，尽量遵从人习得知识和获得好习惯的规律。尽量创造家庭阅读的氛围，让孩子有大量安静的时间和独处的时间，沉浸在书籍里边。

在善于独处和注意力集中的格局里，还有一个词叫“勤奋”。在幼儿时期开始的阅读管理，看似简单，但生成的阅读习惯，却具有了不起的力量。入学后的阅读管理，是要强调勤奋的。“勤奋是为天才准备的”，这句话是高尔基说的。而“勤奋是才能的表现形式”，这句话是我说的。我就是想告诉那些自诩聪明只是不想勤奋的人，这两件事是一件事，无法割裂开的一件事。一个人，没有勤奋，才能来自哪里？一个有勤奋精神的人，至少勤能补拙，所谓“天道酬勤”，所谓“梅花香自苦寒来”。没有能力勤奋的所谓天才，都是假天才。世界上根本没有这样的天才。所以，每当听到家长索要阅读秘籍的话时，我总要心头拱火地说，你的孩子的问题不是缺乏阅读秘籍，而是缺乏勤奋精神。不能阅读，根本原因是精神懒惰。而精神懒惰可能不是孩子一代人的问题，往往有家庭根深蒂固的根源。遇到自诩聪明有才能但不勤奋的人，我就告诉他你第一步要实现的就是相匹配的阅读勤奋。第一步先管理自己实现读透一本书的勤奋，获取了读完一本书的耐力，然后可以期冀一本一本地读下去。

《西游记》是初一学生开始读的书。如果能在孤独自处的境况下，依靠注意力集中，把《西游记》一点一点啃下来，这就等于是开创了人生阅读的先河，培养了一次阅读习惯，完成了一次阅读工程。从此便可以“复制”这样的习惯。事实上，注意力集中的问题，根本是自我管理的问题。那么如何管理自己阅读状态呢？

例如在读《西游记》的时候，随时记录自己的阅读状态：读多久开始打哈欠，读到哪里会出现读不下去的状态，读不下去的时候，面临三种选择：

第一种是放弃阅读；

第二种是开始跳读；

第三种是按作业要求或主题探究的方式在网上下载相关结论，在文中寻找案例，把阅读过程变成检索信息的过程。

你会选择哪一种方式？阅读管理者会在读不下去的地方让自己慢下来，更加集中注意力，坚持重复阅读。一遍一遍的重复阅读。直到把纠结成团的凝固点松解开。正如庄子说的“每至于族，吾见其难为，怵然为戒，视为止，行为迟。动刀甚微，謋然已解，如土委地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志”。

千万不要以听读、看电视的方式来代替阅读。比如用看电视剧《红楼梦》的方式来替代阅读《红楼梦》，不应提倡。用班级集体讨论的方式，代替个人的阅读，也不是真正的阅读。只有用孤独自处的方式成就的阅读，才能培养好的阅读习惯。因为阅读是个体心灵的汲取活动，所以，它一定不能依赖集体行为，一定是孤独行为。所以，管理阅读的第一重境界就是让自己善于独处，善于孤独，善于享受独立宁静的心灵活动。培养自己独处的习惯，在阅读中保持持续不断的独立思考活动。安静不下来，被各种浮躁的东西填满脑子的人，都无法享受阅读。心灵的饥饿，依靠热闹来解救的办法，是阅读的大敌。

“阅读”除了与书本相关外，其实也包含了一个广义的概念，比如，去海边，可以“读海”。爸爸妈妈晚上都在读书，孩子也会“阅读”他的爸爸妈妈。有较好家庭阅读环境的孩子，自然也会喜欢阅读。一个孩子的健康成长，不仅需要吃饭来满足他的物质需要，也不止需要一个空间来遮风避雨，更重要的是拥有习得行为榜样的环境，这是一点点日积月累输入生命里的。

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)