人民网>>教育>>滚动新闻

又是一年毕业季，难说再见，不说再见！

来源：人民网-教育频道  2019年06月25日12:25

兰州大学毕业照 学校供图
兰州大学毕业照 学校供图
下一页

鲜衣怒马少年时，且歌且行且从容。

彼时，我们还是懵懂少年，从五湖四海而来，相聚在这座象牙塔。

这些年我们一起上过马哲、高数、大物，一起泡过自习室、图书馆，一起看过电影、熬过通宵，一起笑过、哭过、闹过。

校园里的每一寸土地都镌刻着我们的足迹，每一棵树木都聆听过我们的私语。

此刻，我们即将离开母校，各奔东西，开始一段新的征程。

又是一年毕业季，难说再见，不说再见。人民网教育频道携手全国20余所高校，一同致敬青春，铭刻最珍贵的校园时光。（何淼 褚昕岚  王子文）

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】【18】【19】【20】【21】【22】
下一页

分享到：
 (责编：王子文(实习生)、熊旭)

高清推荐

  • 2014高考大片儿上演2014高考大片儿上演
    		•
  • 考试即将结束 家长望眼欲穿考试即将结束 家长望眼欲穿
    		•
  • 笑对高考，高考我不怕！笑对高考，高考我不怕！
    		•
  • 高考表情：来自爸妈的关爱高考表情：来自爸妈的关爱
    		•
  • 高考表情：好朋友，一起加油！高考表情：好朋友，一起加油！
    		•
  • 高考背后，他们默默付出高考背后，他们默默付出
    		•
  • 高考首日结束 考生明显变轻松高考首日结束 考生明显变轻松
    		•
  • 高考表情：考前一刻不放松高考表情：考前一刻不放松
    		•
  • 高考落榜的大明星高考落榜的大明星
    		•
  • 30位明星高考那些事30位明星高考那些事
    		•

    新闻排行榜

    1. 12019江苏高考录取分数线：一…
    2. 22019广东高考录取分数线：本…
    3. 32019河北高考录取分数线：一…
    4. 42019浙江高考录取分数线：第…
    5. 5跪母考生：不想让这种情感变了味
    6. 62019四川高考录取分数线：一…
    7. 7江苏本一本二线今天下午4点发布…
    8. 8中小学信息技术课程不是课外科技…
    9. 92019江西高考录取分数线：一…
    10. 102019陕西高考录取分数线：一…