又是一年毕业季，难说再见，不说再见！



兰州大学毕业照 学校供图

鲜衣怒马少年时，且歌且行且从容。

彼时，我们还是懵懂少年，从五湖四海而来，相聚在这座象牙塔。

这些年我们一起上过马哲、高数、大物，一起泡过自习室、图书馆，一起看过电影、熬过通宵，一起笑过、哭过、闹过。

校园里的每一寸土地都镌刻着我们的足迹，每一棵树木都聆听过我们的私语。

此刻，我们即将离开母校，各奔东西，开始一段新的征程。

又是一年毕业季，难说再见，不说再见。人民网教育频道携手全国20余所高校，一同致敬青春，铭刻最珍贵的校园时光。（何淼 褚昕岚 王子文）