鲜衣怒马少年时，且歌且行且从容。
彼时，我们还是懵懂少年，从五湖四海而来，相聚在这座象牙塔。
这些年我们一起上过马哲、高数、大物，一起泡过自习室、图书馆，一起看过电影、熬过通宵，一起笑过、哭过、闹过。
校园里的每一寸土地都镌刻着我们的足迹，每一棵树木都聆听过我们的私语。
此刻，我们即将离开母校，各奔东西，开始一段新的征程。
又是一年毕业季，难说再见，不说再见。人民网教育频道携手全国20余所高校，一同致敬青春，铭刻最珍贵的校园时光。（何淼 褚昕岚 王子文）
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