童心向党歌咏祖国 北京少年唱响新时代

6月14日上午，在合唱《我和我的祖国》的深情歌声中，2019年北京市朝阳区“童心向党”歌咏活动优秀节目展演在朝阳剧场正式拉开帷幕。500余名朝阳区中小学生演员用合唱、歌舞、京剧等丰富多样的表演形式，表达了歌颂党、歌颂祖国、歌颂中国梦的深切感情。
“童心向党”歌咏活动4月起在北京市朝阳区全区中小学校普遍开展，广大未成年人唱响歌颂党、歌颂祖国、歌颂新时代的优秀歌曲和童谣，在传唱活动中培育和践行社会主义核心价值观，传承红色基因，深化革命传统教育。展演结束后，朝阳文明网将开设“童心向党”歌咏活动专栏，展播优秀歌咏节目，扩大活动的影响力和覆盖面，进一步丰富未成年人的精神文化生活。
据了解，此次展演活动由北京市朝阳区文明办、区委教工委、区教委联合主办，朝阳区学生活动管理中心、区青少年活动中心承办。市、区有关部门领导和师生代表1100余人欢聚一堂，共同庆祝建党98周年和新中国成立70周年。（郝孟佳 曹雯）
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