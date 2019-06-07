提醒：高考考生勿带手机、相机等违禁物品

北京市2019年高考于今明两天举行，高职单独招生考试也同期进行。高考期间，各考点将对监考员和考生进行违禁物品（如手机、照相、摄像、扫描等设备）检查；每科开考和结束前，考点安排一名副主考在司铃控制室进行监督。今年，试卷室也用上人脸识别系统，对进入人员身份信息进行验证，确保“校—人—卷”三方一致。

2019年高考于6月7日、8日举行，高职单独招生考试将同期进行。昨日上午9点，北京一零一中学考场全部布置完毕。下午各个考场接受验收后，被贴上封条。

现场：为戴护颈托考生启用备用考场

昨日上午8点，在一零一中学理工第10考场，学校老师开始为考场贴上印有考生姓名和准考证号的桌签。据介绍，桌签从门口开始贴，贴在桌子右上角走S形。

各考场监考老师还对考场的桌椅摆放等布置情况进行检查，并在黑板上写下试卷提示信息模板，包含考试科目、考试时间、试卷信息等，以便于相应监考老师在各科开考前填写。

据气象部门5日消息，今年高考首日北京地区有雷阵雨伴大风或冰雹。学校为考生准备了备用伞，并在考场外提供了雨伞放置处。此外，学校还将开放报告厅供考生休息。

记者了解到，一零一中学为海淀区最大高考考点校，今年，学校共设置32个标准考场，考生960人。其中文科8个考场，理科考场24个。

学校还将启用一个备用考场。一零一中学相关老师介绍，考场主要为一位长期佩戴护颈托的考生提供服务。虽然考生本人并未提出特殊考场的需求，为保障该考生顺利完成考试，学校特启用一个备用考场。

提醒：考生勿带手机、相机等违禁物品

昨日，记者从北京教育考试院获悉，高考命题和试卷印制工作已经完成，试卷已经安全运达各考区。

为确保命题质量和安全，北京采用全程入闱方式，由武警战士负责入闱场所的安保工作。

据北京教育考试院相关负责人介绍，考前，试卷运到考区后，将通过夜查、电话查岗、电子巡查等方式检查各考区试卷保管情况。考试期间，一方面通过远程电子巡查系统，另一方面组成巡视队伍，对各考区考试实施情况进行巡查。

高考期间，将继续例行对监考员和考生进行违禁物品（如手机、照相、摄像、扫描等设备）检查；监督、校准时间及司铃。每科开考和结束前，考点安排一名副主考在司铃控制室进行监督。考点监控室除系统管理员外还须有副主考、视频监考员各一人专门值守，实时巡查考试实施情况。

■ 举措

●试卷保密

取试卷须人脸识别系统验证

今年，海淀区是全市考生最多的区，共12565人报名参加高考，占全市考生总数的21.22%。据悉，海淀设置18个考点校、413个考场。每个考点校均设置文科和理科考场，并单独设置两个备用考场。

海淀区在全市率先建设使用智能试卷保密室，确保试卷安全。保密室依靠人脸识别系统，精确验证进入人员身份信息。从进入保密楼大厅到取试卷，再到取卷后出保密楼，全程取证留痕，确保“校—人—卷”三方一致。

海淀区还改进智能试卷跟踪管理系统，在原有只跟踪试卷运送轨迹的基础上，增加了360度无死角视频监控，保密楼一层大厅大屏幕可实时远程监控开往18个考点校的18辆车及车上试卷箱状况，实时录制运送全过程运行轨迹和视频信号。

●医疗保障

有需求考生可免费预约999

今年高考期间，北京市红十字会999急救中心抽出10辆救护车为考生提供全程免费的医疗保障服务，有特殊需要的考生或家长可以拨打999急救电话预约。

高考期间，999启动设立高考调度专席，每天有136个急救站、600余名医护人员待命。救护车上除配备常规急救药品、设备、防暑降温药品外，还配有专用体温计和口罩，考试期间如有考生或家长出现流感样症状，医护人员将免费测量体温、发放口罩。

为应对高考期间突发紧急事件，999派出2架专业航空医疗救援直升机参与保障。对考点周边的医院以及提前勘选的临时起降点，提前向有关部门报备。郊区及较偏远地区的考点如遇紧急情况，999还将立即启动立体救援方案。（方怡君）