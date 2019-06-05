人民网>>教育>>滚动新闻

“童画壹拍”筹12万善款 将全数捐给西藏儿童

来源：人民网-教育频道  2019年06月05日09:15

活动现场 “童画壹拍”主办方/供图
活动现场 “童画壹拍”主办方/供图
下一页

6月1日，爱心公益活动“童画壹拍”在北京璃墟艺术中心举行。据了解，“童画壹拍”今年已是第六届，该活动自每年5月开始，征集来自不同学校、不同年龄的孩子的画作。

“这是我的画《海景房》，画了海边美丽的房子。”舞台“这是我的画《海景房》，画了海边美丽的房子。”舞台上，13岁的“老”队员郑茜之说道。

留着“蘑菇头”的刘老师带着青果班孩子们用废旧材料制作出的“多用途首饰盒”也作为拍卖品之一参与竞拍。据了解，刘老师是“童画壹拍”的主要参与者，更是活动的老义工。

“1000，1200，1500，现在加价到1800……”随着拍卖师清脆的声音，现场爱心人士争相举牌竞价。在今年的“童画壹拍”活动中，共有60幅儿童作品参展，再加上书法家周鹏飞的一幅作品，活动共拍得善款124727元。

“我们相信，再小的力量也可以积少成多，每个人都可以献上一片爱心。通过这样的活动，希望孩子们了解西藏小朋友们的学习生活，用自己小小的力量，感受到帮助别人的快乐。”刘老师说，“其实为公益活动出一份力，真的不在乎大小，重在参与，重在我们每个人都能够主动的、有意识的投身这项活动。”

刘老师自豪地介绍，“童画壹拍”活动中有6位小“画家”，从第一届一直坚持到现在。“6年间，他们的画作从稚嫩走向成熟，从未间断用自己的力量献出爱心。”

据悉，该活动所筹善款将全部直接捐给启航计划“星星书屋”，为西藏儿童购买书籍。（记者 张烁）

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】
下一页

分享到：
 (责编：曹雯(实习生)、熊旭)

高清推荐

  • 2014高考大片儿上演2014高考大片儿上演
    		•
  • 考试即将结束 家长望眼欲穿考试即将结束 家长望眼欲穿
    		•
  • 笑对高考，高考我不怕！笑对高考，高考我不怕！
    		•
  • 高考表情：来自爸妈的关爱高考表情：来自爸妈的关爱
    		•
  • 高考表情：好朋友，一起加油！高考表情：好朋友，一起加油！
    		•
  • 高考背后，他们默默付出高考背后，他们默默付出
    		•
  • 高考首日结束 考生明显变轻松高考首日结束 考生明显变轻松
    		•
  • 高考表情：考前一刻不放松高考表情：考前一刻不放松
    		•
  • 高考落榜的大明星高考落榜的大明星
    		•
  • 30位明星高考那些事30位明星高考那些事
    		•

    新闻排行榜

    1. 1高考倒计时3天，各学科应当如何…
    2. 2专家解读发布赴美留学预警的背景…
    3. 3火了这么多年的“高考房”  今…
    4. 4教育部就2019年第1号留学预…
    5. 5青少年编程，面向未来“玩真的”
    6. 6调查显示：96%的大学生与父母…
    7. 7爱护环境 从小做起
    8. 8中外合作办学打造升级版
    9. 9高考期间禁止操作噪声施工作业
    10. 10考试季来临，专家提醒考试中的注…