“童画壹拍”筹12万善款 将全数捐给西藏儿童



活动现场 “童画壹拍”主办方/供图

6月1日，爱心公益活动“童画壹拍”在北京璃墟艺术中心举行。据了解，“童画壹拍”今年已是第六届，该活动自每年5月开始，征集来自不同学校、不同年龄的孩子的画作。

“这是我的画《海景房》，画了海边美丽的房子。”舞台“这是我的画《海景房》，画了海边美丽的房子。”舞台上，13岁的“老”队员郑茜之说道。

留着“蘑菇头”的刘老师带着青果班孩子们用废旧材料制作出的“多用途首饰盒”也作为拍卖品之一参与竞拍。据了解，刘老师是“童画壹拍”的主要参与者，更是活动的老义工。

“1000，1200，1500，现在加价到1800……”随着拍卖师清脆的声音，现场爱心人士争相举牌竞价。在今年的“童画壹拍”活动中，共有60幅儿童作品参展，再加上书法家周鹏飞的一幅作品，活动共拍得善款124727元。

“我们相信，再小的力量也可以积少成多，每个人都可以献上一片爱心。通过这样的活动，希望孩子们了解西藏小朋友们的学习生活，用自己小小的力量，感受到帮助别人的快乐。”刘老师说，“其实为公益活动出一份力，真的不在乎大小，重在参与，重在我们每个人都能够主动的、有意识的投身这项活动。”

刘老师自豪地介绍，“童画壹拍”活动中有6位小“画家”，从第一届一直坚持到现在。“6年间，他们的画作从稚嫩走向成熟，从未间断用自己的力量献出爱心。”

据悉，该活动所筹善款将全部直接捐给启航计划“星星书屋”，为西藏儿童购买书籍。（记者 张烁）