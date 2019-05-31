呼家楼中心小学团结湖分校校长闫树江：航天精神引领学生勇攀高峰

人民网北京5月31日电 今天，“同航天共成长、与祖国共奋进”第四届学校文化节暨学校航天教育十五周年纪念活动在北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校举办。呼家楼中心小学团结湖分校校长闫树江表示，航天科技教育培养了学生快乐、诚实、勤奋、创新的精神，引领学生全面发展、勇攀高峰。

2005年10月12日，张奇琛小朋友写给费俊龙、聂海胜两位宇航员叔叔的一封信，让学校与太空、神舟飞船结下了不解之缘，全校师生一同回顾学校航天教育的15年历程。 “我校的航天科技教育与学校‘快乐成长，和谐发展’的学校核心文化理念有机结合，渗透在学校教育、教学的各个方面，践行于做快乐自己的共同愿景中。”闫树江表示，丰富多彩的航天科技实践活动，培养了学生科学兴趣，开阔了学生视野，展示了学生科技特长。

活动中，中国航天国际交流中心研究员周武围绕“中国航天与航天精神”，为师生讲述了祖国航天事业的发展史，解读了航天精神对推动航天事业发展的重要作用。

学校太空种子种植社团，朝阳区创新性学习成果金奖获得者六年级3班姚欣妤代表优秀社团和个人进行展示，讲述航天精神和学校文化对自身个人梦想、学习动机、学习意志、学习方法等方面的影响。

1000名学生用队列造型展示神舟飞船从发射到返回的全过程以及“爱中国”两个图案。作为全国航天特色校，呼家楼中心小学团结湖分校的师生用特有的方式表达对航天人的敬意，对新中国成立70周年的真挚祝福。（郝孟佳 褚昕岚）