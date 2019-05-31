北京市第二幼儿园举办传统文化进校园非遗文化游园会



孩子们对非遗文化游园会非常期待 刘毅/摄

人民网北京5月31日电 六一儿童节将近，北京市第二幼儿园为小朋友们精心准备了一场“传承经典漫童心 锦绣非遗润满园”传统文化进校园非遗文化游园会。

孩子们在非遗传承人和家长的带领下，欣赏变戏法、抖空竹、拉洋片、猴戏、吹糖人、皮影戏，体验画葫芦、做毛猴、编草编、系中国结、扎网花、捏面塑。

小朋友们亲身体验，沉浸其中，了解中国非物质文化遗产的同时，也感受到了我们中华民族传统艺术的无限魅力，增强了民族自豪感。（熊旭 褚昕岚）