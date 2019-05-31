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北京市第二幼儿园举办传统文化进校园非遗文化游园会

来源：人民网-教育频道  2019年05月31日09:56

孩子们对非遗文化游园会非常期待 刘毅/摄
孩子们对非遗文化游园会非常期待 刘毅/摄
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人民网北京5月31日电 六一儿童节将近，北京市第二幼儿园为小朋友们精心准备了一场“传承经典漫童心 锦绣非遗润满园”传统文化进校园非遗文化游园会。

孩子们在非遗传承人和家长的带领下，欣赏变戏法、抖空竹、拉洋片、猴戏、吹糖人、皮影戏，体验画葫芦、做毛猴、编草编、系中国结、扎网花、捏面塑。

小朋友们亲身体验，沉浸其中，了解中国非物质文化遗产的同时，也感受到了我们中华民族传统艺术的无限魅力，增强了民族自豪感。（熊旭 褚昕岚）

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 (责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)

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