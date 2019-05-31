人民网>>教育

组图：北京市第五幼儿园的炫彩六一

来源：人民网-教育频道  2019年05月31日16:45

六一国际儿童节来临之际，北京市第五幼儿园以“童年的梦 未来的歌”为主题，举行亲子嘉年华活动。熊旭 摄
六一国际儿童节来临之际，北京市第五幼儿园以“童年的梦 未来的歌”为主题，举行亲子嘉年华活动。熊旭 摄
下一页

人民网北京5月31日电  （记者 熊旭）六一国际儿童节来临之际，北京市第五幼儿园开展了以“童年的梦 未来的歌”为主题的庆六一亲子嘉年华活动。活动分为5月30和31日两天，由主题画展、梦想舞台宝贝秀、传统文化演出、亲子互动游艺四部分组成，希望孩子们在欣赏表演和快乐游戏的同时能够受到中华优秀传统文化教育，让孩子在游戏中感受传统文化的博大精深、在日常生活中浸润传统文化的独特魅力，使幼儿在潜移默化中领略中华民族历史悠久、源远流长的灿烂文化。

北京市第五幼儿园园长邹平说：“今年是幼儿园建园65周年，65年来我们成长了一批又一批的孩子，也成就了一批又一批的老师。在未来的日子里我们一定不忘初心，继续努力，让孩子们在五幼这个幸福的大家园里幸福成长。陪伴是最长情的告白，高质量陪伴是最好的教育，期待幼儿园和家长一起陪伴孩子们快乐健康的成长！”

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】【18】【19】
下一页

分享到：
 (责编：卢静(实习生)、袁勃)

高清推荐

  • 2014高考大片儿上演2014高考大片儿上演
    		•
  • 考试即将结束 家长望眼欲穿考试即将结束 家长望眼欲穿
    		•
  • 笑对高考，高考我不怕！笑对高考，高考我不怕！
    		•
  • 高考表情：来自爸妈的关爱高考表情：来自爸妈的关爱
    		•
  • 高考表情：好朋友，一起加油！高考表情：好朋友，一起加油！
    		•
  • 高考背后，他们默默付出高考背后，他们默默付出
    		•
  • 高考首日结束 考生明显变轻松高考首日结束 考生明显变轻松
    		•
  • 高考表情：考前一刻不放松高考表情：考前一刻不放松
    		•
  • 高考落榜的大明星高考落榜的大明星
    		•
  • 30位明星高考那些事30位明星高考那些事
    		•

    新闻排行榜

    1. 1兰星辰：去做交换生 开拓新视野
    2. 2讲台上“1+1”，思政课显活力…
    3. 3如何保护和正确填涂高考答题卡
    4. 4筑牢新时代思政课改革创新的信念…
    5. 5美国宾州州立大学、休斯顿大学1…
    6. 6留学生学历认证将进入数字时代
    7. 7海外学子与父母交流时 请不要仅…
    8. 8浙大新设本科生“图灵班” 招生…
    9. 9放开手脚，享受劳动快乐（新语）
    10. 1010余省份公务员省考笔试放榜 …