组图：北京市第五幼儿园的炫彩六一



六一国际儿童节来临之际，北京市第五幼儿园以“童年的梦 未来的歌”为主题，举行亲子嘉年华活动。熊旭 摄

人民网北京5月31日电 （记者 熊旭）六一国际儿童节来临之际，北京市第五幼儿园开展了以“童年的梦 未来的歌”为主题的庆六一亲子嘉年华活动。活动分为5月30和31日两天，由主题画展、梦想舞台宝贝秀、传统文化演出、亲子互动游艺四部分组成，希望孩子们在欣赏表演和快乐游戏的同时能够受到中华优秀传统文化教育，让孩子在游戏中感受传统文化的博大精深、在日常生活中浸润传统文化的独特魅力，使幼儿在潜移默化中领略中华民族历史悠久、源远流长的灿烂文化。

北京市第五幼儿园园长邹平说：“今年是幼儿园建园65周年，65年来我们成长了一批又一批的孩子，也成就了一批又一批的老师。在未来的日子里我们一定不忘初心，继续努力，让孩子们在五幼这个幸福的大家园里幸福成长。陪伴是最长情的告白，高质量陪伴是最好的教育，期待幼儿园和家长一起陪伴孩子们快乐健康的成长！”