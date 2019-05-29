中国戏曲学院院长巴图:以经典引领、影响和培养新一代戏曲人



张火丁全新演绎的《霸王别姬》 中国戏曲学院供图

人民网北京5月29日电 （记者 郝孟佳）近日，当代著名京剧表演艺术家张火丁首次全新演绎的《霸王别姬》登上长安大戏院。中国戏曲学院院长巴图在首演新闻发布会上说：“张火丁教授演绎的《霸王别姬》就是国戏艺术实践和创作的最新成果，体现学院对基于人才培养的艺术风格的基本追求：即对经典剧目的教学传承，对经典剧目的挖掘、整理、改编，对经典剧目的学术研究，对经典剧目的示范性舞台呈现，对经典剧目传播的的创造性转换和创新性发展。这就是敬畏经典、传承经典、传播经典，以经典引领、影响和培养新一代戏曲人。”

“我非常赞成中国戏曲学院作为中国戏曲的最高学府进行这种示范性的、先锋性的创作实践，这对整个高等戏曲教育都是一种示范、一种样板。对于怎样在高等艺术院校里进行戏曲学科的学科建设，培养高端的戏曲人才，也给出了答案。”在之后举办的张火丁京剧《霸王别姬》艺术座谈会上，中国文艺评论家协会主席仲呈祥表示，张火丁及其创作主体，用成功的艺术实践向中国艺术界昭示出一条继承发展中国京剧乃至中国优秀文化的正确道路。

“社会需要这样的艺术家，学生需要追随这样的艺术家。这是好艺术家的样，也是好老师的样。”作为中国戏曲教育的最高学府，“出人出戏”是中国戏曲学院一直以来的办学宗旨和首要任务。巴图表示，张火丁代表了戏曲学院艺术创作的观念和方向，正在有座、有底、有活、有样地托举后辈，研究艺术，探索流派发展。

中国东方演艺集团党委书记宋官林认为，张火丁的《霸王别姬》是守正创新、培根铸魂、创造性转化、创新性发展的杰出范例。她将《霸王别姬》原剧中的好东西都保留了，之后她的才华、程派的特色、时代特征、时代关照、人格力量融于一体，有机构造了一个在新的时代属于张火丁的《霸王别姬》。

宋官林说，新时代文艺工作者的标准是“有信仰、有情怀、有担当”，张火丁做到了这些。她作为京剧人，在国家京剧院时有《江姐》《白蛇传》等代表剧目。来到中国戏曲学院以后培养了一批学生，作为70后京剧人，她给京剧艺术画廊留下一片新天地，留下扎实的足迹。程派《白蛇传》要写上张火丁的名字，《霸王别姬》也要刻下张火丁的名字。

中国戏曲学院副院长冉常建希望，学生们能够继承京剧艺术宝贵的传统，把精益求精、扎实练功、虚心学习、广采博纳的传统扎扎实实的传承下去，让京剧事业在正确的道路上创新发展。