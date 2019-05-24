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《当我们海阔天空》首映 影片展现敢闯会创新时代大学生形象

来源：人民网-教育频道  2019年05月24日09:40

教育部高教司司长、影片总监制吴岩介绍电影 卢静/摄
教育部高教司司长、影片总监制吴岩介绍电影 卢静/摄
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人民网北京5月24日电 近日，由教育部高等教育司指导，反映新时代大学生敢闯会创、矢志奋斗的青春励志电影《当我们海阔天空》，在中国传媒大学举办北京地区首映式。

据悉，影片以高等教育改革发展为背景，以被誉为“世界最大路演平台”中国“互联网+”大学生创新创业大赛为载体，讲述了草根大学生在初心与挑战的驱动下，一无所有踏上创新创业的追梦之旅，影片将于6月6日全国上映。

片名《当我们海阔天空》意蕴深远：预示着中国的未来一定会海阔天空，中国的高等教育未来一定会海阔天空，中国青年一代的未来也一定海阔天空。教育部高教司司长、影片总监制吴岩说：“我们这个时代需要培养有血性狼性、阳刚硬朗，具有家国情怀和英雄情结的青年。”

首映式上，吴岩以开讲一堂“大学生创新创业课”的独特形式，作精彩致辞。并用课堂点名的方式，随机邀请影片主创人员上台，与现场观众进行互动。

作为影片人物原型之一的大学生创客，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛冠军北京理工大学中云智车团队负责人倪俊也登台分享了自己的创业故事。

首映放映过程中，不时有观众笑岔气的桥段，也有催人泪下感同身受的情节。首映放映结束，北京理工大学大三学生陈锦澜说：“通过观看电影，我找到了我接下来的目标，积极参加创新创业比赛，努力成为有梦想，敢拼搏的新时代大学生。”（李依环 卢静）

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 (责编：卢静(实习生)、熊旭)

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