中国戏曲学院新媒体艺术系2019毕业生作品展开幕 弘扬传播优秀传统文化



昆曲表演 张云龙摄

人民网北京5月19日电 （记者 郝孟佳）18日，青春国戏毕业季之“融·韵”中国戏曲学院新媒体艺系2019毕业生作品展在798艺术区悦·美术馆免费向观众开放。中国戏曲学院新媒体艺术系主任谭铁志介绍，新媒体艺术系强调以戏曲学科为本体，以弘扬传播优秀传统文化为使命，突出培养具有民族文化情怀和创新素养的艺术设计人才。

此次展览以2019届本科毕业生的设计作品为主要内容，展出类型包括动画、绘画、创意产品设计、数字影像艺术等，充分展现了师生在传统文化传承与传播方面所做的努力和尝试，向社会各界汇报了新媒体艺术教学和实践方面取得的成果。

中国戏曲学院党委书记龚裕表示，中国戏曲学院作为全国唯一独立设置的戏曲艺术大学，在注重高水平戏曲表演人才的同时，也致力于服务新时代文化传承传播的创新型人才培养。近年来，新媒体艺术系发挥新媒体融合特质，致力于中国传统文化的传承与创新方面的教学实践，创作了大量具有传统艺术神韵、适应新时代发展要求的新媒体艺术实践作品。

此次展览，在展示学院教学成果的同时，也集中展现了学院在戏曲文化创意方面所进行的实践，其中部分作品已经得到了市场认可，具备了一定的市场开发潜力。作为中国戏曲学院的品牌活动之一，新媒体艺术系毕业生作品展已经连续在悦·美术馆举办六届，体现了中国戏曲学院在中国优秀传统戏曲文化创造性转化所做出的积极尝试。