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2019全国校园篮球冠军赛（初中）总决赛落幕

来源：人民网-教育频道  2019年05月16日18:00

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人民网北京5月16日电（李依环）日前，全国校园篮球冠军赛（初中）总决赛暨“Jr. NBA全球冠军赛中国区选拔赛”在天津落下帷幕。本次比赛由教育部主办、全国校园篮球联盟承办，经过5天激烈角逐，北京队和湖南队分别夺得男、女组总冠军。

据介绍，2019全国校园篮球冠军赛（初中组）自4月启动，来自全国24个省、市、自治区的45支男、女学生代表队分别参赛，年龄段为13至14岁。温州、深圳、成都、北京四大赛区均采用小组单循环赛和交叉相结合赛制决出名次，四个赛区男、女组前两名球队晋级全国总决赛。教育部通过此次全国总决赛，选拔出了男、女各10名球员组成“中国校园篮球战队”，在经过集训后他们将于8月前往美国奥兰多参加由NBA举办的全球青少年篮球赛事“Jr.NBA全球冠军赛”。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，在校园篮球赛事领域，教育部今后将着力实现小学、初中、高中到大学赛事的相互衔接、有机沟通，发挥高年级赛事对低年级赛事的拉动和示范作用，打通篮球人才上升渠道，同时也鼓励更多社会力量参与到校园篮球建设中来。

“自2018年首届大赛举办，本次赛事已累计吸引31个省份4000所学校参与其中，预计下一届赛事将有望覆盖上万家学校。同时，借助互联网手段，未来校园篮球发展将有更多想象空间，包括针对各地篮球教练的远程视频培训，将青少年训练过程数据化以提升训练质量，以及利用新媒体传播技术扩大赛事受众面等。”NBA中国首席运营官钱军说。

关于下一步的校园体育发展规划，王登峰指出，未来将从三方面重点发力：一是“教会”，通过优化体育课程和增强体育课师资素质，力求教会每一位学生掌握基础体育技能；二是“勤练”，引导学生重视体育课的课后练习，在训练中熟练技能、增强体质；三是“常赛”，组织班级内、校际乃至全国性的比赛，让学生将体育技能应用在实践中，通过比赛真正享受体育带来的乐趣，锤炼坚强意志。

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 (责编：李依环、熊旭)

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