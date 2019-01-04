“浙大系”创新创业再谱新篇章



浙江大学校友创业大赛总决赛暨颁奖典礼现场

人民网北京1月4日电 近日，浙江大学校友创业大赛总决赛暨颁奖典礼在浙江大学紫金港校区举行。本次总决赛共有16个初创组项目、9个成长组项目入围。经过评委的评审和现场公开打分，朱秋国的“智能巡检四足机器人”和冯国震的“冯站长之家”分别获得大赛初创组、成长组冠军。

浙江大学副校长、校友总会常务副会长罗卫东在致辞中表示，希望各方依托浙大校友创业大赛建构起贯通科技链、产业链、资金链，师生校友、校内校外互融共生的创新创业生态系统，进一步激发校友的创新潜能、调动校友的创业热情，为校友创新创业搭建舞台、保驾护航。

据了解，本次大赛以“科技创新”为主题，自今年5月20日举行启动仪式以来，共吸引了来自海内外的400余个优质校友创业项目、1000余位创业校友参赛，对接的意向融资达数十亿元。大赛由浙江大学校友总会主办，通过全球八大赛区联动，依托浙江大学海内外140多个地方校友会，对接了100余家知名创投机构和多地政府，聘请了100余位上市公司创始人等企业家校友担任创业导师，举办了50多场线下活动。（刘婧婷 郭凯奇）