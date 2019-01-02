“新时代·新征程”  华南理工大学广州学院2019迎新春文艺汇演举行

近日，新年之际，华南理工大学广州学院“新时代·新起点·新征程”2019迎春教工文艺汇演近日下午在学生活动中心成功举办。本次活动由校工会主办，经济学院部门工会承办。
汇演现场，土木工程学院部门工会带来的《港珠澳大桥畅想曲》，把土木专业知识与《刘三姐》曲调结合，向默默奉献的建设者致敬。土木工程学院副院长张原教授作为港珠澳大桥口岸工程总监在节目中亮相，激励着广大师生用自己的所学专业知识为国家做贡献。
晚会的压轴节目是华南理工大学广州学院老教授们带来特别节目《我自豪，我是一名教师》以及合唱《今夜无眠》，成为晚会一大亮点之一。
素材来源：华南理工大学广州学院
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