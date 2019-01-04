高校动漫文化节吸引社区共参与



在校大学生体验土拨鼠的嚎叫

近日，山东电子职业技术学院动漫文化节在山东济南章丘大学城成功举办，该活动不仅受到了学校师生的关注，还吸引了周边大量社区居民和学校师生的积极参与。

本次高校动漫文化节分为教学成果展和文化节两个版块。

成果展的作品有美术手绘、电子设计，还有潮流玩具等衍生品，包括原画、二维动画、三维动画、建筑表现、虚拟现实、摄影等多种形式，由学生、教师、企业名人和教学名师工作室等共同完成。

交互媒体成果展是文化节的一大亮点，成果内容包括：互动语音墙、互动沙盘、互动风车、互动盒子、浸入式互动投影等十余个项目。丰富的沉浸式交互设计内容，使参观者变成了参与者和实践者，通过听、视、触、嗅觉，带来“身临其境”和“时空穿梭”的全新体验。

活动现场，章丘大学城周边众多高校社团参与互动表演节目，如淋雨者动漫社带来了一场cosplay真人秀表演，营造了浓厚的文化节氛围。本次高校动漫文化节还面对社区开放，吸引了周边社区的居民前来观展。济南市三之三幼儿园和道通实验小学组织了师生参观团队，孩子们在互动区和体验区观展，对先进的动漫游戏技术和文化产生了极大兴趣。

据介绍，山东电子职业技术学院动漫文化节起步于2015年，目前已成功举办两届。