全国政协委员热议——

本报记者 杨 昊 丁雅诵 刘博通

福建武夷山市在职业学校开设茶艺、茶叶加工等专业，为当地茶产业发展培养技能人才。

新华社记者 陈 颖摄

内蒙古机电职业技术学院学生在新能源汽车维护保养实训基地参加实训学习。

王 正摄（人民视觉）

江西丰城市，中专学生在老师的指导下进行工业机器人操作模拟训练。

周 亮摄（人民视觉）

今年的《政府工作报告》提出“推进职普融通、产教融合，增强职业教育适应性”“开展大规模职业技能提升培训行动，增加制造业、服务业紧缺技能人才供给”。

如何推进职普融通、产教融合，为学生成长成才提供多样化路径选择？怎样增加制造业、服务业紧缺技能人才供给，为推动中国式现代化提供高素质复合型技术技能人才？相关领域的全国政协委员、专家学者建言献策，为加快现代职业教育体系建设贡献智慧和力量。

——编 者





对话嘉宾：

苏 华 全国政协委员、中华职业教育社副理事长

刘 林 全国政协委员、北京城市学院校长

张玉清 全国政协委员、江西师范大学航空职教研究院院长

张运凯 全国政协委员、河北交通职业技术学院副院长

推进职普融通

为学生成长成才提供多样化路径

【背景】在中小学校，开展劳动教育实践和职业启蒙教育；加快建立“职教高考”制度，为中职学生和普通高中学生提供多样化发展机会；建设本科层次职业学校，形成中职、高职专科、职业本科完整的学校职业教育层次……近年来，职普融通让学生成才路径更畅、发展潜力更足。

苏华：在调研中，我发现多地在推进职普融通方面已进行一些有益探索，但仍存在办学经费不足、优质生源稀缺、双师型教师短缺等问题。建议：

完善政策制度设计，营造职业教育新生态。在职普融通的具体目标、实施路径、评价标准等方面加强顶层设计和系统规划，各地区结合自身实际出台相应实施方案并加以推进落地。完善学分互认机制，畅通学籍流动渠道，为学生在职普之间的双向流动破除阻碍。

加快发展综合高中，铺设职普融通协同路径。各地要因地制宜制定综合高中发展方案，开发适合综合高中的课程体系，推动师资队伍建设，匹配理论型教师、专业型教师以及社会型能工巧匠共同承担职普融通课程教学任务，鼓励教师校内外的合理流动，鼓励校企之间行业教师的交流互通。

推动劳动教育进程，促进学生全面发展。因地制宜组建劳动教育课程研发团队，构建中小学一体化劳动教育课程体系，加强学生动手能力、实践能力和创新能力的培养，引导学生在职业体验中认知职业岗位。开发劳动教育数字资源库，不断提升劳动教育质量与效率。

刘林：“叫好不叫座”是我国职业院校普遍面临的难题。在与家长和考生面对面交流中，我们发现他们的顾虑很大一部分来自对学生未来成长路径的担忧。为学生成长成才提供多样化路径，应健全职业教育发展体系。

一方面，让职业教育进入小学和初中，开设相应的职业教育课程。小学阶段可以将职业教育课程和劳动教育相结合，增强学生对职业的认知；初中阶段可以和物理、科技课程结合，培养他们的动手能力，为未来职业选择和发展打下基础。

另一方面，拓展高等职业教育办学格局，打破限制学生持续发展的“天花板”。加快本科层次职业教育发展，适时开展研究生层次职业教育试点，鼓励应用型普通本科高校、专业硕士研究生培养单位参与高层次职业人才培养，真正让职业教育和普通教育作为两种不同类型的教育，相互配合、相互融通。

促进产教融合

推进职业教育与产业需求深度融合

【背景】长春汽车职业技术大学从一汽聘请技术能手和工程师作为教师，学生毕业后可进入汽车制造或装备集成企业；广东省机械技师学院，学生在与西门子共建的智能生产车间里实操学习……深化产教融合，职业教育与产业需求实现同频共振。

张玉清：深化产教融合，关键要抓好“五金”建设。打造“金”专业，职业院校应紧密对接地方主导产业与新兴产业，如在航空产业聚集区，结合地方产业发展需求，科学设置航空制造、维修等专业。设计“金”课程，依据企业真实项目与工作流程，开发项目式、案例式课程，让学生在学习实践中积累实战经验。编好“金”教材，结合产业最新技术与规范编写教材，摒弃内容陈旧的教材。构建“金”师资，一方面鼓励企业技术骨干到院校兼职授课，完善薪资待遇与考核机制；另一方面，安排院校教师到企业实践锻炼，提升实操能力。建好“金”基地，院校与企业共建实习实训基地。

此外，政府仍需进一步发挥引导作用，出台激励政策，对积极参与产教融合的企业给予税收优惠、财政补贴等，提升企业参与热情，增强职业教育适应性。

张运凯：职业教育与区域产业协同发展核心在需求牵引、精准对接，本质在产教融合、校企合作。要充分发挥省、市地方政府的宏观统筹作用，在立德树人、专业建设、人才培养等方面同规划、同实施，纵深推进产教融合、校企合作，实现职业教育与区域产业高质量协同发展。

省级政府部门将产教融合规划纳入政府经济社会发展总规划，把各级政府落实当地产教融合、校企合作情况纳入年度政府考核评价内容，出台促进产教融合的专项可操作性法规。打造政行企校研供需对接信息服务平台，建立适合产业的专业动态调整机制，学校与企业跟着岗位需求绘制“能力图谱”，共同制定人才培养方案、共同打造教学关键要素、共同开展教学与评价，推动产教联合体、行业共同体实体化运行，增强职业教育的适应性，助推高质量发展。

加强人才供给

培养高素质复合型技术技能人才

【背景】2023年，我国高等职业学校面向新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业等战略性新兴产业领域新增专业布点1266个，比上年增加8.24%，毕业生105万余人。近年来，职业教育优化专业设置、创新培养模式，以高素质劳动者供给夯实新质生产力发展基础。

苏华：技术技能人才是实施创新驱动发展战略、加快建设制造强国、推进中国式现代化建设的重要力量。当前，我国技能人才缺口仍然存在，为此建议：

深化职教高考改革，畅通人才培养通道。稳步发展职业本科教育，持续优化“职教高考”制度，完善中职、高职、本科和专业硕士纵向贯通人才培养体系，健全专业技术岗位、经营管理岗位、技能岗位互相贯通的长效机制。

健全人才激励机制，优化人才成长环境。完善梯次合理的高技能人才培养选拔机制，健全技能人才培养、评价、使用及与待遇相匹配的绩效考核体系，实现多劳者多得、技高者多得。深入开展“劳模工匠进校园”活动，形成“以技立业”的技能生态，营造尊重技能、崇尚技能的良好氛围。

张玉清：增加紧缺技能人才供给，需从人才培养体系与社会环境营造两方面发力。

在人才培养体系上，职业院校应优化专业布局，聚焦制造业的智能制造、高端装备制造，以及服务业的现代物流、信息技术服务等紧缺领域设置专业。

加强实践教学，加大实训课程占比，让学生有充足时间进行实操训练。同时，推行“1+X”证书制度，帮助学生在获得学历证书的同时，考取多个职业技能等级证书，提升就业竞争力。

营造良好社会环境。加大对职业教育的宣传力度，提升技能人才社会地位。提高技能人才待遇，健全完善技能人才薪酬激励晋升机制，让技能人才在薪资、福利、职业发展上得到充分保障，吸引更多学生投身职业教育，为制造业、服务业输送高素质复合型技术技能人才。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 18 版）

(责编：郝孟佳、李昉)