人民网长春5月23日电 （记者王海跃、孙竞）23日上午，第63届高等教育博览会（以下简称高博会）在中铁·长春东北亚国际博览中心开幕。本届高博会以“融合·创新·引领：服务高等教育强国建设”为主题，聚焦新时代高等教育改革与产教融合发展，吸引了全国千余所高校及科研机构、800余家科技企业参与，展览面积超12万平方米，通过展览展示、高端论坛、政企签约等系列活动，搭建起教育、科技、人才深度融合的国家级平台。

开幕式上，政产学研合作签约仪式同步举行，当日57个重点项目现场签约，涵盖高校科技成果转化、区域产业升级等领域。其中，长春市人民政府与上海交通大学、同济大学、北京中医药大学签署战略合作协议，吉林小冰麦产业发展合作联盟等作为服务东北振兴战略的重要成果，将加速科技成果向现实生产力转化，为区域经济高质量发展注入强劲动力。

企业展区内，高科技吸引大家驻足。人民网记者 王海跃摄

本届高博会设置东北振兴专区、人才专区、室外综合体验区及企业展区四个区域，全方位展示高等教育现代化成果。

东北振兴专区作为特色板块，在1.6万平方米展区内汇集了北京大学、清华大学等21所重点高校与吉林大学、大连理工大学等80余所东北三省一区高校联袂登台，全面展现高精尖技术成果、校企协同创新成果、学校特色科技成果与大学生创新创业成果等，其中，大模型多智能体驱动的全AI守护课堂、绿色激光清洗关键技术及装备等展示引发高度关注。

高博会人才专区，广大求职者认真挑选适合自己的岗位。人民网记者 王海跃摄

人才专区创新搭建“产业—人才”精准对接平台，特设装备制造、现代农业等7大产业振兴板块，中国一汽、长光卫星等重点企业提供超万个岗位。现场对接与AI智能匹配系统、直播带岗等服务形成了“线上线下+智能辅助”立体化招聘生态，助力东北留住人才、引进人才。企业展区汇聚华为、宇树科技等800余家全球知名企业，集中呈现智慧教室、虚拟仿真实验室等教育科技前沿产品。

东北亚长旅号亮相高博会。人民网记者 王海跃摄

室外体验区以科技互动点燃创新热情，无人驾驶汽车、中医药智能诊疗体验、大学生机器人竞技赛等活动人气火爆，生动展现高校双创教育成果。现场设置的吉林红色教育研学区、东北亚长旅号展区，通过展示民族文化、特色物产与乡村产业创新，中俄经贸文化互动、国际研学等内容，进一步深化区域文化交流与教育合作。

作为开幕当天的重头戏，“建设教育强国·高等教育改革发展论坛”于开幕式后启动，名师大家围绕“高校科技成果转化效能提升”“人工智能助力高等教育变革”等议题，通过主旨报告、圆桌对话等形式，展开高层次、深维度的交流。精彩纷呈的论述，引发与会者热烈讨论，也为推动教育高质量发展提供新思路。

据悉，本届高博会将持续至5月25日，还将举办14场平行论坛，涵盖弘扬教育家精神、城市与大学协同发展等前沿议题；开展“名师大家东北行”特色活动，邀请名师、大国工匠等走进高校、企业、中小学、乡村实地调研，推动科技成果与地方需求精准对接；组织新产品、新技术发布活动，助力科技成果快速落地……作为我国高教领域规模最大、影响力最广的综合性博览会，本届展会通过资源聚合与模式创新，点燃了推动教育强国建设、赋能东北全面振兴的重要引擎。

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