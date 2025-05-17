人民网北京5月17日电 （记者郝孟佳）14日至16日，由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会、湖北省人民政府共同主办的2025世界数字教育大会在武汉举办。

大会开幕式上，进行了未来课堂、未来学校和未来教师展示——在猴痘病毒危害全球公共安全的背景下，教师带领来自23个国家的90名学生运用前沿科研工具开展抗病毒药物研发的未来教学新场景。

据介绍，未来课堂以“无边界学习”为核心亮点，将人工智能、数字孪生、虚拟仿真等先进技术融合进教育教学全过程。智能体矩阵构建闭环运行系统，综合人工智能在通用领域和垂直领域的能力，协同实现“监测-分析-决策-执行”的精准教学支持和数字空间与物理空间的融通，构建高性能未来学习空间。

AI导师慧雅（Via）作为基于多智能体架构的智能引擎，专注于数据分析、个性化知识供给、场景化资源与工具推送；教师着力于创设学习情境，激发和引导学习探究；学生则在对跨学科知识的迁移与应用中，实现认知和能力的跃升。

在谈到未来课堂时，教育部高等学校教育技术与方法创新专业教学指导委员会主任委员、武汉理工大学校长杨宗凯表示，“未来”主要指的是新一代技术给教育带来的变革，特别是人工智能与教育的深度融合，使教育的形态、教学的方法都在发生比较大的变化。未来的教育是以能力素质为重的教育，最重要的是人机结合，打造智能时代更高阶的教育。

渥太华大学校长雅克·弗雷蒙表示，未来课堂的展示非常震撼。这是一次具有引领力的展示，中国在引领世界的发展。

在清华大学就读的巴巴多斯留学生卓远表示，期待全球协作、无障碍的未来课堂，使来自不同国家的学生通过智能技术实时学习，合作解决问题。

记者了解到，人工智能时代的未来课堂，将重构教学生态与教学模式，强调“人机协同”“因材施教”“真实任务驱动”的理念。课堂不再局限于物理空间，而是融合智能体支持、数据驱动决策与跨界资源协同，形成开放、动态、个性化的学习生态系统。

据悉，本次未来课堂展示由教育部高等教育司指导，高等教育出版社策划并组织北京大学、清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学、华东师范大学、中国传媒大学、阿卜杜拉国王科技大学等国内外知名高校和科技企业共同完成。

(责编：李昉、熊旭)