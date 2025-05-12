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教育部：启动实施全国县域普通高中头雁教师岗位计划

2025年05月12日16:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月12日电 记者从教育部获悉，为全面落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，培养一批县域普通高中（简称县中）领军教育教学人才，教育部办公厅近日印发《关于实施全国县域普通高中头雁教师岗位计划的通知》。通知称，设立县中头雁教师岗位，由政治素质过硬、业务素质精湛、育人水平高超、组织协调能力突出的县中优秀教师担任。

《通知》指出，头雁教师岗位计划实行聘期制管理，每批聘期3年、连续聘任不得超过两届，首批共600人。名额分配按照因素法分配，以各省县中学校数、专任教师数为基准，统筹考虑教育教学发展水平、国家乡村振兴重点帮扶县占比、经费投入等因素确定。各省份要统筹考虑岗位学科多样性、均衡性发展，避免重复扎堆，每个省份至少设立1个思政学科岗位。

《通知》提到，头雁教师要充分发挥示范辐射作用，引领教育教学改革，提升教师数字化能力。由入选教师建立县中头雁教师工作室，科学制定工作室建设方案，开展以课程育人、课堂教学、实践教研以及学生研究为主的“教学研”活动，同时积极探索数字赋能教师专业发展，主动学习并掌握运用多媒体教学、网络教学、人工智能等数字化教学手段，提高教学效果和学生学习体验。

《通知》明确，教育部将协调有关方面为工作室提供“同步课堂”音视频设备，并对中西部地区（含东北地区）工作室给予经费支持。鼓励各省份采取多种形式予以经费支持。（李昉、实习生修初怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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