人民网北京5月12日电 （记者郝孟佳）北京交通大学2025年校园开放日暨高招咨询会10日举办。据介绍，北京交通大学2025年全新升级5大招生专业类，学校还将面向全国普通类专业录取实施“零调剂”“保专业”，切实保障考生专业志愿。

记者了解到，学校今年强化“宽口径、厚基础、强交叉”人才培养，将学科相近、优势特色相近和热度相近的理工类招生专业优化为自动化类、电子信息类、计算机类、交通运输类、理科试验班5个招生专业类，面向全国招生。

学校在新增交通运输、系统科学与工程、新闻传播学类、建筑类等4个拔尖班的基础上，持续打造“1+4+5”拔尖人才培养高地：其中“1”为詹天佑试点班，该班围绕“智慧交通”一流学科领域，打造本博贯通拔尖人才培养特区，培养智慧交通领域科技领军人才。符合学校基本保研条件者，不设成绩排名比例要求，直接取得直博本校资格。“4”是新设立计算机科学与技术、经济管理试验班、数学与应用数学、应用物理学等基础学科拔尖基地班。“5”是面向国家战略需求和学科前沿，开设交通运输、茅以升班、系统科学与工程、新闻传播学类、建筑类)等5个卓越人才拔尖班，上述符合保研基本条件，最高保研率可达100%。

学校新增数据科学与大数据技术、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、国际新闻与传播5个国家急需招生专业，分别隶属自动化类、计算机类和新闻传播学类。

学校开设人工智能等多个微专业，学生修读主修专业时，可同步选修微专业，每个微专业开设6-10门核心课程（约12-20学分），周末或夏季学期以线上、线下等多种形式授课，成绩全部合格者，取得“北京交通大学微专业证书”。

在转专业方面，学校实行 “转出零门槛，转入有考核”（艺术类、中外合作办学等特殊类型学生除外）的政策。学生有2次申请转专业的机会，分别在大一下学期和大二上学期，最多转专业成功1次。北京校区中外合作办学项目间转专业、威海校区除数字媒体艺术专业外的其他专业间转专业，须符合中外双方学校的学籍管理规定，按照转专业操作程序执行。不能申请跨校区转专业。

此外，学校新增交通运输（中外合作办学）专业，现有9个中外合作办学专业招生，分设在北京校区和威海校区。中外合作办学专业毕业证和学位证均由北京交通大学颁发，证书上不标注“中外合作办学”或“威海校区”字样。威海校区就读学生的学籍、户籍管理均在北京校区。所有中外合作办学专业合作方均为英语国家，有大量全英文授课，专业课为全英文教材。

在当日举办的2025年校园开放日暨高招咨询会上，学校各学院及相关职能部门现场为考生和家长答疑解惑，来自京内外60余所“双一流”及重点院校共同参与活动，吸引了北京及周边地区3000余名考生和家长前来咨询参观。

(责编：李昉、熊旭)