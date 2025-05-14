人民网记者 李昉

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

在第63届高等教育博览会 建设教育强国·高等教育改革发展论坛即将举办之际，中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉接受了人民网记者专访。

开展跨学科双导师制，重点培养复合型人才

《教育强国建设规划纲要（2024 - 2035 年）》明确提出，实施基础学科和交叉学科突破计划。“这是建立科技创新与人才培养相互支撑、带动学科高质量发展的有效机制，能够实现基础学科突破，引领学科交叉融合再创新。”李玉表示。

李玉认为，东北高校应发挥在数学、物理、化学等领域的传统优势，设立基础研究专项基金，重点支持原创性、引领性研究项目；深化科教融合，推动“基础研究-应用研发-产业转化”全链条创新；构建“领军人才+创新团队+青年后备”的梯队体系，开展跨学科双导师制，重点培养具有多学科背景的复合型人才。

“要聚焦老工业基地升级、粮食安全等战略，结合优势学科资源和技术创新需求，打造特色鲜明的交叉学科团队。”李玉介绍，吉林农业大学成立了“三物融合”创新团队，构建了从基础研究到产业应用的完整生态链，创新实践推动了农业绿色转型。

谈到评价机制创新，李玉表示，要通过系统性机制创新，为学科交叉融合提供制度保障和持久动力。“实行‘精准画像’机制，建立学科需求与人才特长的智能匹配系统；推行‘代表作+里程碑’考核制度，设立学科交叉创新贡献评价指标；试点‘旋转门’制度，建立校企人才双向流动机制；构建‘事业平台+生活服务+人文关怀’三维保障体系，打造‘近悦远来’的人才生态。”

李玉介绍，未来，学校将重构新时代卓越农林人才培养和乡村振兴“订单式”人才培养体系，深化“三融三通”协同育人模式，建立跨学科人才库，根据项目需求动态配置学科力量，在农业新质生产力培育中发挥更大作用。

完善激励机制，让科研人员从成果转化中获益

谈及提升科技成果转化效能，李玉表示，学科交叉融合是创新根基，要打破学科壁垒、构建多学科交叉体系，促进“三物融合”与“科技创新和产业创新”深度耦合。

“以菌物学科为例，其融合生物学、农学、工程学等学科，形成从微生物机制解析、农业废弃物利用及智能装备研发的全链条创新，既让基础研究突破生物育种等‘卡脖子’技术，又借工程创新推动成果转化，形成‘学科链-创新链-产业链’无缝衔接。”谈到学科融合的具体实践，李玉表示。

产教深度融合是畅通转化渠道的关键。李玉认为，要构建“需求导向、利益共享”机制，实现高校创新链与产业需求链闭环。建立“双师协同”育人机制，设“产业教授”岗位，将产业经验融入教学；搭建“校地（企）协同创新”平台，解决企业技术难题；完善激励机制，让科研人员从成果转化中获益，激发科研人员将成果应用于实践的动力。

对于评价体系的改革，他认为，要打破“唯论文”“唯帽子”评价模式，实施“分类评价、贡献导向”机制。优化职称评聘制度，引入“用户思维”，将成果使用者满意度、产业应用效果等纳入评价，推行“代表作制度”，以多元成果形式替代论文，促使科研聚焦社会需求。

(责编：郝孟佳、熊旭)