人民网武汉5月16日电 （记者周倩文、孙竞）今天，《中国智慧教育白皮书》在2025世界数字教育大会上正式发布。这是我国首次以“智慧教育”为题发布的白皮书。

白皮书包括发展历程、发展战略、实践探索和未来展望四个章节，系统梳理了中国数字教育的发展理念、思路、举措、成效，集中展现了国家教育数字化战略行动实施以来的新进展、新成效，生动描绘了智能时代教育发展与变革的蓝图。

白皮书介绍，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育数字化工作，多次就教育数字化作出重要指示，大力推进教育数字化发展。中国政府围绕普及优化学校数字化环境、强化优质资源供给、深化大规模常态化应用等方面开展了大量工作，取得了显著成就。中国数字教育正从转化阶段、转型阶段并行，加速迈进智慧教育阶段，构建起面向智能时代的现代数字教育体系。

白皮书指出，中国教育部坚持联结为先（Connection）、内容为本（Content）、合作为要（Cooperation）的“3C”发展理念，聚焦集成化（Integrated）、智能化（Intelligent）、国际化（International）的“3I”战略方向，加强教育数字化统筹谋划，建强用好国家智慧教育公共服务平台，实施人工智能赋能教育行动，深化数字教育国际合作交流，探索出了一条中国特色的教育数字化发展路径。

白皮书阐明，中国政府高度重视人工智能对教育的深刻影响，积极推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新。随着国家教育数字化战略行动的深入实施，地方和学校围绕人工智能人才培养、智能技术广泛应用、智慧教育机制建设、智慧教育基座构筑等方面采取了系列举措，开展了大量探索实践，形成了百花齐放的生动局面。

白皮书提出，2025年是智慧教育元年。面对智慧教育新阶段，需要树立人才培养新标准，开辟教育高质量发展新路径。站在智能时代教育发展与变革的路口，中国教育部将立足新阶段（New stage）、新标准（New standard）、新路径（New ways）“3N”，推动教育的深层次、系统变革，为全球智慧教育发展贡献中国智慧、提供中国方案，共同开启教育数字化发展新征程。

(责编：李依环、熊旭)