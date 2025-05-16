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“中国模联三十年”2025北京国际模拟联合国大会在京开幕

2025年05月16日16:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月16日电 “中国模联三十年”2025北京国际模拟联合国大会15日在京开幕。大会由外交部、教育部、共青团中央指导，外交学院主办，来自30个国家和地区的近160所大、中学校约700名中外师生参会，为期四天。

据介绍，今年是外交学院将模拟联合国活动引入中国三十周年。作为外交部唯一直属高校、中国外交官的摇篮，外交学院始终引领、推动、规范中国模拟联合国活动的发展，不断推进模拟联合国活动在广大中国青年中落地生根。

外交部副部长孙卫东表示，中国模拟联合国活动的水平越来越高、受众越来越广、收效越来越好，30年前引入模拟联合国活动时的初心和蓝图正一步步变成生动、鲜活的实践。希望同学们勇立时代潮头，为中华民族伟大复兴贡献青春力量；心怀世界大同，为构建人类命运共同体展现青春担当；共筑全球梦想，在世界文明交流互鉴中彰显青春智慧。

外交学院党委书记王世廷表示，外交学院始终以为国家培养优秀外交外事人才为己任，致力于将模拟联合国活动打造为创新开展学生大思政教育、模拟多边外交实践、开拓国际视野、参与全球治理的重要平台。青年学子要充分利用这一平台，展现新时代青年智慧与担当，弘扬人类命运共同体理念。

据悉，本次大会共设置11个委员会，涵盖中、英、法、西四种联合国官方工作语言。议题设置紧追时代潮流，聚焦国际热点话题，旨在培养关注国际事务、熟悉国际规则的优秀青年人才，为推动构建人类命运共同体注入青春智慧与力量。（李依环、朱婧颖）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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