为深入贯彻落实国家防范非法金融活动部署，提升全民风险识别能力和法治意识，由防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室指导、中国金融传媒主办，人民网、中央广播电视总台云听支持的第五届“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动短视频大赛日前已拉开帷幕。

一、活动时间

即日起—6月8日，短视频征集

6月9日—7月31日，短视频评奖和展播

二、征集内容

作品内容应聚焦民间投融资中介、养老、涉农、市场零售、文旅等案件高发领域，解析打着云养殖、康养服务、黄金托管、影视投资、消费返利、公益慈善、虚拟币、高新科技等旗号的非法金融活动套路话术，以及通过社交媒体软件、短视频平台和非上架APP开展非法金融活动的模式手段等，重点揭示非法金融活动的新形式、新手法及其风险危害等。

三、参与方式

1.作品上传

高校团体——①扫描下方“二维码”点击【上传作品】； ②选择【去登录】，再点击【上传作品】；③选择作品报送类型为“青年风采奖”，报送渠道为“高校”；④手动输入学校名称，并选择所在具体学校；⑤填写联系人姓名、电话、作品名称信息；⑥上传作品，点击完成。

学生个人——①扫描下方“二维码”点击【上传作品】； ②选择【去登录】，再点击【上传作品】；③选择作品报送类型为“青年风采奖”，报送渠道为“个人”；④手动输入学校名称，并选择所在具体学校；⑤填写联系人姓名、电话、作品名称信息；⑥上传作品，点击完成。

2.作品推荐

“青年风采奖”推荐方式：以高校及学生个人名义参赛的作品，均由人民网审核并推荐入围作品。其中，参与线下宣传的10所特色高校上传的作品，由各高校作为主体向主办方推荐入围作品。

“优秀团体奖”推荐方式：人民网统一报送入围名单。

四、活动奖励

获奖名单将在金融监管总局网站打非专栏、中国金融传媒全媒体平台、人民网、中央广播电视总台云听等渠道发布。

获奖单位及个人将获得主办方颁发的加盖公章的电子证书。

获“青年风采奖”的学生优先获得人民网、中国金融传媒实习机会。

五、注意事项

1.参赛作品报送截止日期为2025年6月8日24时。

2.为避免作品名称雷同，参赛作品命名应简洁、清晰体现作品主题，具有创意性。不得泛泛以“守住钱袋子·护好幸福家”“防非短视频大赛”“防范非法集资”“防范非法金融活动”等为作品命名。

3.参赛视频作品须为原创，禁止抄袭，禁止一稿多投，否则取消参赛资格。参赛视频作品报送单位/个人须拥有作品完整版权。各参赛主体需独立报送作品，不得两个或两个以上主体联合报送，否则视为无效。

4.参赛视频作品格式为MP4、MOV，时长以1分钟—3分钟为宜，单个视频文件最大不得超过300M。

5.在作品报送中如遇相关问题，请发送邮件咨询，邮箱地址zhangjuncheng@people.cn或电话咨询 010-65368398。

6.主办方对本次比赛拥有最终解释权。

(责编：王鑫、熊旭)