人民网武汉5月16日电 （记者周倩文、孙竞）今天，在2025世界数字教育大会闭幕式上，中国教育科学研究院正式发布全球数字教育发展指数（Global Digital Education Development Index，简称GDEI）2025。

中国教科院提出，过去一年全球数字教育发展先发国家不断扩大，整体水平稳步提升，相对排名保持稳定。GDEI2025研究昭示，人工智能正在重构社会分工、重新定义教育。37.5%的国家开发了面向教育应用场景的人工智能资源、产品和服务，体系化建设人工智能应用支持生态，助力构建伴随每个人一生的教育；55.6%的国家正在打造人工智能教育课程体系，加快提升全民智能素养，助力构建平等面向每个人的教育；42%的国家探索人工智能在教学中的应用，积极开展人工智能教育应用实践，助力构建适合每个人的教育；50%左右的国家建有人工智能治理相关组织机构或政策制度，着力筑造教育变革治理基础，助力构建更加开放灵活的教育。

中国教科院院长李永智表示，希望通过GDEI，展示数字教育发展的全球图景、透视数字教育多维度创新场景、洞察数字教育为世界带来的美好愿景。

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