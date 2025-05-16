李依环、孙竞、实习生曹子味

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请学会系统院士、科学家、高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“建设教育强国，龙头是高等教育。高校作为教育、科技、人才的集聚地，必须锚定建设中国特色、世界一流大学的目标，率先发力、率先突破，奋力书写教育强国建设的高校答卷。在第63届高等教育博览会 建设教育强国·高等教育改革发展论坛即将举办之际，延边大学党委书记杜锐接受人民网专访时谈到。

建强立德树人“主阵地”

杜锐表示，高校承担着为党育人、为国育才的初心使命，必须在深化人才培养模式改革上“主动领题”，坚定走好人才自主培养之路。要铸牢思政育人“魂脉”，构建以思政课为主体，以通识课、专业课为两翼的大思政课程群，进一步提炼边疆地区红色文化精髓，开发适配校情学情的“红课”，将铸牢中华民族共同体意识融入思政育人全过程，让红色基因代代传承。

“要建好学科专业‘根脉’，深化学科专业供给侧改革，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科专业设置调整机制。”杜锐建议，优化贯通培养、学科交叉、联合培养的人才培养模式，增设区域国别学、智能分子工程、人工智能教育等学科专业，加快培养新技术、新装备、新业态等领域拔尖创新人才，提升人才培养的适切性。

激活科技创新“动力源”

“高校承担着基础研究主力军和重大科技突破策源地的重任，必须在深化科研体制改革上‘精准破题’，服务国家高水平科技自立自强。”杜锐说。

他谈到，要构建战略导向的科创矩阵，聚焦现代化大农业，以及人参、黄牛等吉林省特色产业，深入开展有组织科研，建立以国家重点实验室、工程研究中心等为核心，以科技小院、现代产业学院等为支撑的科研创新矩阵，加大原创性科技创新成果产出，培育壮大新能源、新材料、新医药等领域新质生产力，做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值文章。

同时，杜锐表示，高校要着力构建产教融合的创新链条，探索教育培养人才、人才支撑科技、科技反哺企业的产学研协同发展路径，搭建校地校企人才供需对接平台，以需求定项目、以项目定团队，构建优质资源共享、科研项目共育、技术开发共研的产教融合创新体，形成定向研发、定向转化、定向服务科研成果落地机制，推动人才培养供给侧和产业需求侧深度融合，促进科技成果高水平创造、高效率转化。

打造人才集聚“强磁场”

对于人才引育，杜锐表示，高校承担着深入实施人才强国战略的职责使命，必须在深化人才发展体制机制改革上“实干答题”，为强国建设和吉林全面振兴提供有力的人才支撑。

他谈到，要强化战略人才储备，挖掘区域人才政策红利，加强前瞻性、阶梯性人才布局，建立专兼职、双聘制、特聘岗位等引才机制，在引育战略科学家、造就一流科技领军人才和创新团队等方面先行先试，着力构建两院院士、国家级领军人才和高水平科研团队为一体的人才队伍，形成人才引得进、留得住、用得好的发展生态。

“要强化青年人才培养，把培育国家战略人才的重心放在青年科技人才上，量身制定青年人才培养的长远规划与个性化方案。”杜锐表示，要建立以贡献和质量为核心的标志性成果评价体系，支持青年教师跨学科、跨领域组建教学科研团队，推动青年人才倍增成长，积蓄高质量发展力量，为强国建设和吉林全面振兴筑基赋能。

(责编：郝孟佳、熊旭)