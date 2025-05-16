人民网北京5月16日电 记者从同济大学获悉，15日17时许，中国首艘海洋级智能科考船“同济”号完成船舶试航。本次试航历时8天，共约150人以及三条陪测船参与，完成了总体性能、居住环境振动噪声、水下辐射噪声、智能航行及远程遥控系统等100余个试验项目，试验结果全部达标。船舶操纵性能、最大航速、居住环境等多项性能均优于设计指标。

校方透露，接下来，“同济”号的第一次科考航次预计在今年8月开展，为期近一个月，将赴我国南海开展多学科综合考察。

据介绍，“同济”号作为一艘2000吨级海洋科考教学保障船，可适用于无限航区（冰区除外），具有全天候作业能力，船长约82米，船宽15米，排水量约2800吨，最大航速16节，全回转吊舱推进，续航力8000海里，载员45人。

此外，在船舶动力方面，“同济”号采用了先进的“直流母排+磷酸铁锂电池组”的混合动力系统，锂电池组起到削峰填谷及能量回收功能，相较同类科考船的能耗降低约8%。该船的智能能效系统、航线智能规划功能可提高航行效率，降低油耗节约运行成本约3%至5%。

“建造一艘技术先进、满足学科发展需要的科考船，对于建设世界一流海洋学科、在海洋强国建设中贡献同济力量都具有重要意义。”同济大学副校长石振明表示。

据悉，“同济”号自2024年4月在广州开工建造，集科学研究、人才培养、科普教育和文化传承等多功能于一体，是同济大学着力打造的“海上校区”，将满足同济大学海洋学科和其他单位的科学考察航次、海上工程施工任务以及学生海上实习等需求，为海洋科学研究和涉海专业人才培养提供装备保障。（文字/视频剪辑：李依环、实习生修初怡）

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