人民网北京5月16日电 （记者郝孟佳）今天，北京市第八十中学睿实分校举办“美育浸润生命·思政引领发展”主题展示活动。活动以“文化之美涵养心灵，思政之光点亮成长”为主线，旨在培养学生的创新能力与审美能力。

活动上，学校展示学生掇绣作品。学校供图

活动上，学校通过多元形式展现五育融合中的学校社团建设。掇绣特色社团是该校传统文化教育的重要组成部分，学生们通过学习布料剪裁、配色、粘贴等基础技法，完成简单作品。通过亲手制作，学生们深入理解传统工艺的价值、锻炼耐心、专注力和创造力，并提升对色彩、构图的艺术感知能力。

活动上，学生们表演啦啦操。 人民网记者 郝孟佳摄

活动上，学生们进行文化展演。学校供图

北京市第八十中学睿实分校校长王彤介绍，学校秉承"一人一天地，一木一自然——让生命因教育而精彩"的办学理念，凝练出"绣洞成花 尊重生命 做有温度的教育"的育人价值观。"绣"是绣花功夫与工匠精神的象征，"洞"是指学生的独特性和成长过程中的不足，"花"是指每个孩子都是待放的花苞。“学校以‘精心’为核，将专注与热忱注入教育，更以尊重为针、以爱为线，紧密串联家校共育的纽带。”

据了解，本次活动是八十中睿实分校深化落实立德树人根本任务，五育并举推动传统文化传承与思政教育协同育人的关键举措，学校发挥示范引领作用，不断深化家校社协同，美育浸润，为推进五宜朝阳全面化建设贡献力量。

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