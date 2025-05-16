人民网北京5月16日电 （记者郝孟佳）15日，“以新气象新作为开创新时代思政教育新局面”全国大中小学思政“金课”建设论坛在中国人民大学举行。

中国人民大学党委书记张东刚表示，中国人民大学将不断推动思政课改革创新，做强实践育人和网络育人“两个场域”，坚持课上课下协同、校内校外一体、线上线下融合，夯筑思政课守正创新根基；统筹大中小学思政一体化建设和教育科技人才一体化改革，发挥高校龙头作用，打造课程贯通、交流畅通、评价联通的“育人共同体”；推进拔尖人才自主培养与中国自主知识体系建构，推动自主知识体系建设成果进教材、进课堂、进头脑，激发思政课提质增效动能。

教育部高等学校思想政治理论课教学指导委员会总教指委主任委员靳诺表示，要深化内容供给，推进党的创新理论全面进教材、进课程，建设道理精深的思政“金课”；拓展育人格局，坚持思政教育“小课堂”和社会“大课堂”有效融合，打造育人精良的思政“大课”；加强队伍建设，大力弘扬和培育教育家精神，提高思政课教师教研相长、理实贯通、史论结合能力，培育德艺精湛的思政“金师”；健全激励机制，改善思政课教学生态，推出源源不断的思政“金课”。

教育部社会科学司司长王日春指出，要深刻把握思政课建设的核心要求、关键任务、科学方法，坚持正确方向办好思政课，更好地促进思政“小课堂”和社会“大课堂”有效融合；要推动各学段思政课更加主动、更加有效回应青少年思想关切，形成真实可感的育人效果，为培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人作出新的贡献。

北京市委常委、教育工委书记于英杰表示，要立足教育、科技、人才一体发展格局，讲好国际科技创新中心建设这堂“大思政课”，切实发挥思政课政治引领和价值引领作用；推动思政教育“小课堂”与社会“大课堂”有效结合，鼓励实践教学、案例教学等模式方法，充分发挥新时代伟大变革与成就的教育激励作用，引导师生将思政课开到首都高质量发展最前线。

会上，中国人民大学国家教材建设重点研究基地（高等学校思想政治理论课教材研究）网站、北京市学校思政课建设内涵式发展数据库发布。

当日，“思政课建设与党的创新理论武装同步推进”“构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程教材体系”“不断提高思政课的针对性和吸引力”“拓展实践育人和网络育人空间和阵地”“深入推进大中小学思想政治教育一体化建设”五个分论坛同步举行。

据了解，本次会议由北京市委教育工委、中国人民大学联合举办，来自全国31个省市自治区的相关专家、高校院长代表、高校师生代表等400余人参会。

(责编：李昉、熊旭)