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跨越四千公里 京和两地高校开展书信交流活动

2025年05月22日14:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月22日电 （记者李昉）近日，在北京市援疆和田指挥部“见字如面·书信手拉手”活动推动下，首都经济贸易大学、首都师范大学、北京信息科技大学与新疆和田学院的学生们开启了一场跨越四千公里的书信交流活动。

京和两地高校开展书信交流活动。

京和两地高校开展书信交流活动。

活动中，首都高校的学生们讲述了京城的魅力与自己的成长故事：既有故宫朱墙黄瓦承载的千年文明，也有胡同深处飘来的烟火气息；既有高校课堂上浓厚的学术氛围，也有社团活动里迸发的青春活力。首都经济贸易大学研究生樊译阳在信中写道：“愿我们都以书信为桥，成为逐梦路上最坚定的同路人。”

新疆和田学院的学生们讲述了古尔邦节等民族传统节日的场景，分享学习生活感悟，让首都学子感受到新疆的独特魅力。新疆和田学院学生热艾拉·江阿努尔在信中写道：“这里的一砖一瓦都承载着北京援疆故事，激励着我们努力学习，将来也要像援疆老师们那样，把这份爱传递下去。”

为深化交流，首都经济贸易大学研究生时代宣讲团为两地师生带来了《血脉传承，火种不熄：解码延安精神的红色基因》《坚定文化自信，讲好广袤大地上的中国故事》等主题宣讲，进一步加深了两地师生对继承发扬优良传统、弘扬爱国主义精神的理解。

相关负责人表示，此次书信交流活动，不仅是两地高校师生情感沟通的桥梁，更是教育援疆工作的创新实践，有力推动了教育资源共享与融合。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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