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人民网北京5月22日电 （记者 崔競文）在第2个全国学生心理健康宣传教育月之际，北京市昌平区教委与人民日报少年客户端21日在京签署框架合作协议。双方将在“自在”心理疏导大模型应用、“大思政课”建设及人工智能教育等方面开展深入合作。

昌平区委教育工委副书记、区教委主任张友鑫表示，随着数字技术的不断跃迁，人工智能正以前所未有的速度深刻改变着社会，也为学生心理健康、思政教育带来全新路径。昌平区教委与人民日报少年客户端携手推进人工智能教育、思政实践、心理健康服务深度融合，将助力构建“学校-家庭-社会”协同育人的新生态。

会上，昌平一中教育集团相关负责人分享了“自在”大模型在该校的试点应用实践。当前，传统心理辅导面临挑战，“自在”大模型可以相对精准、科学、高效地助力学校识别学生心理风险。昌平职业学校教育集团相关负责人分享了学校参与“职教学生读党报”栏目的相关情况，通过学生作为校园朗读者领读党报，引导学生厚植家国情怀、深化思政育人实践。

“自在”大模型是人民网依托人民日报社传播内容认知全国重点实验室开发的心理健康领域AI应用。教育部将其作为首批筛选的10款AI应用之一，上线国家智慧教育平台供用户体验使用。下一步，“自在”大模型将升级完善校园端功能，支持家校心理数据统计与筛查分析，推动心理健康教育智能化，为心理健康教育注入科技温度。

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(责编：邵文婷、熊旭)