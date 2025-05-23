人民网北京5月23日电 （记者孙竞）近日，教育部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于做好2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，全国计划招聘特岗教师2.1万名。

《通知》明确，要科学统筹特岗教师招聘，2025年“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地方倾斜。引导和鼓励高校毕业生到乡村学校任教，进一步加强道德与法治、体育与健康、外语、科学、劳动、艺术、信息科技、心理健康、特殊教育等紧缺薄弱学科教师的补充。支持鼓励符合条件的退役军人、优秀退役运动员到中小学任教，可综合考虑服役年限等因素相应放宽年龄限制。

《通知》提出，各地要切实把好招聘入口关，增强招聘考试针对性、科学性，体现“干什么、考什么”，突出对教师专业素质和教学能力的考察，7月底完成公开招聘工作。边远艰苦地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘，可以结合实际情况适当降低开考比例或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线，特别边远艰苦的地区可向本地生源倾斜。

《通知》要求，各地要系统开展特岗教师培训工作，强化教育家精神引领，将师德师风教育融入教师培训全过程。各地切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位，按照国家有关规定落实好服务期满特岗教师相关优惠政策。各地可根据具体需要，统筹做好地方特岗教师招聘工作，多措并举吸引优秀人才服务乡村教育高质量发展。

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