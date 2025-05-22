截图来源：重庆市教委

人民网北京5月22日电 （记者孙竞）5月19日，重庆对外经贸学院一名学生坠入化粪池后不幸身亡。22日晚，重庆市教委发布情况通报称，经查，事发时该化粪池涉事井口存在重大安全问题，校方对此负有严重的安全管理责任。校方已对分管副校长李某作出免职处理，对有关部门负责人依法依规做出严肃处理。

通报指出，5月19日15:51，重庆对外经贸学院2024级学生张某上完体育课后，途经B校区篮球场附近便道旁草坪时坠入化粪池，经校方、消防、医疗等多方力量全力搜救，仍不幸身亡。

该事件发生后，重庆市教委会同合川区政府成立联合调查组开展调查。经查，事发时该化粪池涉事井口存在重大安全问题，校方对此负有严重的安全管理责任。校方已对分管副校长李某作出免职处理，对有关部门负责人依法依规做出严肃处理。联合调查组督促校方积极做好相关善后事宜，并全面开展校园安全隐患排查整改。

通报指出，安全无小事，重庆全市各级各类学校正举一反三，全面开展校园安全隐患排查整改工作，严防类似事件再次发生。

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