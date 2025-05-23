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北京交通大学第十四届创意文化节开幕

2025年05月23日17:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月23日电 （记者郝孟佳）22日，北京交通大学第十四届创意文化节在北交大建筑与艺术学院开幕。据悉，本次文化节以“绘时代 创未来”为主题，包括“铭赤心·烽火淬炼”“汲古韵·文化交响”“铸路魂·铁路情长”“心晴朗·万象共生”“绘蓝图·新程启航”五大展区。

“铭赤心·烽火淬炼”展区以38幅手绘图致敬抗战胜利80周年；“铸路魂·铁路情长”展区则通过近800幅投稿作品从多维度展现铁路交通成就。​活动特别设置了“烽火铸魂”主题教育展，还特别开设了雄安新校区沉浸式VR体验展区，为学生们带来全新的参与体验。​

活动现场设置了活字印刷、集章打卡、手工捏泥等传统技艺互动项目，以及蓝晒、漆扇等非遗制作体验项目，让学生们在参与中感受传统文化魅力。同时，活动推出的夸夸镜、扭扭墙等创意游戏，为学生们提供艺术疗愈与压力释放的新途径。

当日，北交大建筑与艺术学院“美韵铸魂 思政领航”行动计划正式启动。2025年，学院将通过“美+文化”“美+网络”“美+心理”“美+实践”等多个维度，开启系列育人计划，不断探索“美+思政”工作新路径，以文化节、视听展、漫画大赛及社会实践等丰富形式，全面提升学生审美素养。​

(责编：李依环、熊旭)

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