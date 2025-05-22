打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京海淀启动中小学第十五届心理健康教育活动月

2025年05月22日19:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月22日电 21日，北京市海淀区中小学第十五届心理健康教育活动月启动会召开。会上，14所学校获颁“心理健康教育特色学校”。

北京市海淀区副区长武凯表示，作为全国心理健康教育示范区，海淀区将坚持“全时段育人、全员动员、全方位发力”的工作思路，将身心健康融入教育教学全过程，落实“五育并举”，以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心，通过构建“家校社”协同育人生态，筑牢学生成长防护网。

北京市海淀区委教育工委书记、区教委主任杜荣贞介绍，海淀区构建了全方位、多层次的心理健康教育体系，注重通过体育运动提升学生心理健康水平。海淀区出台了《关于加强中小学生体育锻炼的工作方案》等文件，并在新修订的综合素质评价手册中增加“运动习惯养成”等指标。

据介绍，在心理健康干预方面，目前北京市海淀区已实现143名中小学心理副校长全覆盖，并连续4年开展全覆盖心理测评，实施“一生一档”分级跟踪处理，完善了“学校—区域—康复医院—专业机构”四级诊疗逐级干预。此外，海淀区的链条式心理疏导干预体系，涵盖咨询服务、危机干预、转介处置等环节的递进闭环机制，构建了学生心理健康六级工作团队，包括心理委员、班主任、学科教师、心理教师、心理副校长及志愿服务队。（李依环、实习生曹子味）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部