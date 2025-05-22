人民网北京5月22日电 21日，北京市海淀区中小学第十五届心理健康教育活动月启动会召开。会上，14所学校获颁“心理健康教育特色学校”。

北京市海淀区副区长武凯表示，作为全国心理健康教育示范区，海淀区将坚持“全时段育人、全员动员、全方位发力”的工作思路，将身心健康融入教育教学全过程，落实“五育并举”，以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心，通过构建“家校社”协同育人生态，筑牢学生成长防护网。

北京市海淀区委教育工委书记、区教委主任杜荣贞介绍，海淀区构建了全方位、多层次的心理健康教育体系，注重通过体育运动提升学生心理健康水平。海淀区出台了《关于加强中小学生体育锻炼的工作方案》等文件，并在新修订的综合素质评价手册中增加“运动习惯养成”等指标。

据介绍，在心理健康干预方面，目前北京市海淀区已实现143名中小学心理副校长全覆盖，并连续4年开展全覆盖心理测评，实施“一生一档”分级跟踪处理，完善了“学校—区域—康复医院—专业机构”四级诊疗逐级干预。此外，海淀区的链条式心理疏导干预体系，涵盖咨询服务、危机干预、转介处置等环节的递进闭环机制，构建了学生心理健康六级工作团队，包括心理委员、班主任、学科教师、心理教师、心理副校长及志愿服务队。（李依环、实习生曹子味）

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