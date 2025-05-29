提供9223个岗位需求——

本报记者 胡婧怡

5月22日上午，位于辽宁省沈阳市的全球工业互联网大会会议中心人头攒动。2025“博士沈阳行”活动如约而至，万余名博士生和用人单位人员在此云集。

作为面向博士生招才引智的平台，“博士沈阳行”已连续举办3届。本次活动有620家高校、科研院所和重点企业参与，提供9223个博士岗位需求，8163人报名。活动当天收到简历27097份，达成初步意向1755人。

北京大学整合生命科学专业博士生鄢羽岐一早便来到活动现场，“活动发布的岗位非常丰富，高校、医院、政府机构等很多岗位都让我心动。”5月21日，她与194名来自北京各大高校的博士生一同乘坐“兴沈英才”列车抵达沈阳，专员对接服务、点对点交通接送等让她感受到当地对人才的高度重视。

除专场招聘会外，本次活动还包括辽宁国际青年学者沈阳行、博士面对面、参观调研和城市体验等内容，打造精准引才聚才的“绿色通道”：围绕新一代信息技术、新材料、生物医药等领域30个项目开展创新创业路演，促进博士生与双创载体交流合作、协同创新；聚焦航空航天、高端装备等重点产业集群需求，开展高端学术交流、项目对接；精选汽车及零部件、材料科学、航空航天等6条调研路线，邀请博士生走进企业、院所、高校实地调研考察……

沈阳市深入实施人才强市战略，不断优化完善人才政策、深化人才发展体制机制改革、创新开展人才系列活动，实现人才与城市的“双向奔赴”。新毕业到沈阳企事业单位工作的博士，可获得16万元的综合补贴；对有创业意向的，提供最高400万元的创业担保贷款和相应的贴息补助。聚焦人才的“关键小事”，沈阳出台《“兴沈英才”绿卡管理服务办法》，细化服务事项，涵盖医疗、教育、交通等领域。

2024年，沈阳市吸引超17万高校毕业生留沈。全年共认定人才2877人，其中高层次人才590人。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 14 版）

(责编：郝孟佳、李昉)