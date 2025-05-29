徐 阳

这两年，中小学校园里的变化令人欣喜：曾经常常被其他课程挤占的体育课，越发得到重视。保障学生充分参与体育锻炼，可以预防“小胖墩”的产生，更能帮助儿童青少年增强体质、健全人格。

然而，政策的制定只是一个开始，在实践中，需要更多的探索。如何让体育课更有趣更有效，激发学生的运动热情，并将热情延续到日常生活中，十分关键。

在保障充足的场地、器材和课时的基础上，还需要持续优化对学生的引导和课程设计。黑龙江哈尔滨某小学开设10余门冰雪特色课程，课后也安排体育社团继续培养特长；安徽合肥一中学与高校合作，引进优秀大学生辅助教学……因地制宜安排特色课程，让运动多了一份趣味，成为增强体质、对抗肥胖的良方。

各地还可评估成效，进一步推出更多创新方式。比如，是否可以依据学生的体测数据建立“运动处方”，让训练更精准？是否可以尝试跨学科融合课程，让生物、数学等课程教学和运动挂钩？或尝试和家长合作，安排一些亲子运动任务？

期待更多新“玩法”的解锁，让体育运动真正融入儿童青少年的日常生活，成为终身受益的习惯。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 14 版）

(责编：郝孟佳、李昉)