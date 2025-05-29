本报记者 沈靖然 本报通讯员 石楚园

“小朋友们猜猜，这是哪个城市？”

“重庆！”“长沙！”“香港！”

5月24日，重庆梁平区屏锦镇新合村党群服务中心，投影幕布画面中，香港城市大学学生江金宸正和现场的孩子们交流。这场跨越1000多公里的互动是梁平区“周末共享课堂”的一幕。江金宸是梁平人，一次暑假返乡后报名志愿服务，开始定期在线上给孩子们分享香港求学生活。

新合村有60多名留守儿童。留守儿童是外出务工父母的牵挂，也是村两委工作的重点、难点。去年11月起，梁平区委社会工作部联合志愿者开设周末共享课堂，每周六免费为孩子上书法、手工、非遗等课程，其中包括地震自救、避免校园霸凌等内容。共享课堂成为孩子们周末特别期待的去处。

共享课堂，也让孩子们发生变化。“因为父母长期在外务工，孩子以前不怎么说话，现在变成小话痨了。”村里一位小朋友的曾祖父说。

梁平区已有40余个村（社区）开办周末共享课堂。“我们将继续扩大覆盖范围，让更多孩子参与进来。”梁平区委社会工作部部长丁远介绍。

《 人民日报 》（ 2025年05月29日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)