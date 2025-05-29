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2025年全国高考报名人数1335万人

2025年05月29日08:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月28日电  （记者吴月）记者28日从教育部获悉：2025年全国高考报名人数1335万人。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，指导各地用心用情用力做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

　　教育部会同有关部门指导各地联合开展净化涉考网络环境、清理涉考虚假公众账号、净化考点周边环境、打击销售作弊器材、打击替考作弊、治理涉考培训机构等专项行动要求，依法严厉打击各类涉考违法犯罪活动。严格入场安检，推动智能安检门功能升级，强化对手机、智能手表（手环）、智能眼镜等违规物品的重点检查。加强标准化考点建设，确保考点内无线电信号屏蔽全覆盖，强化考场监考巡考，积极推动智能巡查巡检，织牢织密考试安全防护网。

　　在强化综合服务保障方面，教育部介绍，通过深入开展“2025高考护航行动”，指导各地进一步做好交通、食宿、卫生、噪声治理等方面的综合服务保障。继续做好残疾人等特殊困难群体的考试服务，为12个省份的16名盲人考生专门命制盲文试卷，为1.4万余名残障考生参加考试提供合理便利。依托各地中学和心理咨询服务机构，有针对性地做好考生心理疏导、关心帮扶工作，帮助调适考前状态。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 07 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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