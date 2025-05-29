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争当新时代好少年（人民论坛）

盛玉雷
2025年05月29日08:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　有这样一群特殊的孩子。

　　牛钰，11岁失去右腿，如今参加马拉松赛、亮相时装周，成为网友眼中超酷的“钢腿女孩”；程强，12岁时高举“长大我当空降兵”横幅，而今如愿成为一名空降兵，走上阅兵场；张自立，获救时只有6岁，现在是一名消防员，“我想接力好这一棒”……地震撕裂的创伤渐渐平复，稚嫩的臂膀已经能担起重任。

　　汶川地震中获救的少年，成为新时代的栋梁，为时代新人成长成才提供了参照。

　　“争当爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。”“六一”国际儿童节即将到来之际，习近平总书记致信祝贺中国少年先锋队第九次全国代表大会召开，并祝全国的小朋友们节日快乐。从中，深感新时代好少年的内涵深厚，内蕴“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿”的殷切期待。

　　育人的根本在于立德。在这当中，爱国是第一位的。培养爱国心，当从少年始。

　　“好好学习，回报祖国”“吾辈当自强”，这是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆留言簿上孩子们的留言；“我要去陵园告诉烈士，你们想看的盛世已经实现”，这是宁夏固原百里徒步祭英烈活动学生们的心声……爱我中华的种子，已埋入孩子的心灵深处，勃发于新时代的广阔实践。

　　“自古英雄出少年”，何以称英雄？爱国心、强国志、报国行必不可少。少年儿童正处于价值观形成的关键时期，扣好人生第一粒扣子至关重要。从小听党话、跟党走，与时代同步伐、与人民共命运，成为忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义的时代新人，人生的奋斗才更有价值，精神的脊梁才更加挺拔。

　　世界瞬息万变，时代奔流潮涌。新时代好少年要跟上时代、引领时代、塑造时代，就必须敏于求知、勤于学习，将来为强国建设、民族复兴贡献自己的智慧和力量。

　　今年3月，北京青少年科技创新大赛获奖名单出炉。兼具使用价值和社会效益的科技创新成果，让人对这些中小学生刮目相看。有参赛学生感言，“科学不仅是实验室里的数据，更是改变生活的力量。”

　　梦想从学习开始，事业靠本领成就。青少年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识。知识更新越快，越要心无旁骛求知问学，从书本中学、在实践中学，成为祖国和人民需要的栋梁之材。

　　还要看到，教育是系统性的，成长是全方位的。新时代好少年，一定是德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，这就要在增强综合素质上下功夫。

　　比如体魄。回应“把课间还给孩子”的呼声，多地探索推行课间15分钟，鼓励学生走出教室、走进阳光，不当“小胖墩”，不戴“小眼镜”，让孩子们在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

　　比如劳动。“劳动课咋打分？”山东探索“一地一品”“一校一策”，从劳动教育云平台到公益劳动存折，从校园劳动岗到社区劳动志愿者，劳动教育评价体系更加完善，孩子们在实践中树立劳动观念、养成劳动习惯、培育劳动精神。

　　“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统，爱祖国，爱人民，鲜艳的红领巾飘扬在前胸”。悠扬的旋律穿越时空，其中有精神的传承，有奋斗的感召，有新时代好少年应该有的样子。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月29日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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