▲ 冯沐遥

▲ 旦增珞智（右）

▲ 穆斯塔法·帕尔哈提

▲ 钟浩文

▲ 和弋惜

▲ 兰熙格

张振翼摄

本版背景图由AI生成

弘扬汉字的魅力

■ 冯沐遥 汉族

我是天津市和平区岳阳道小学二年级的一名小学生，今年8岁。5岁那年，我开始在天津市少年儿童活动中心学习软笔书法。一支毛笔，一方砚台，一张宣纸，就是我最珍贵的记忆。

前不久，在天津三岔河口引滦入津纪念碑前，我和60名哥哥姐姐一起，现场书写《兰亭序》。老师告诉我们，之所以让这么多学员集体在三岔河口书写，是因为这里是我们天津的发祥地。妈妈说，这个活动能让我感受到中华传统文化的魅力。

什么是中华传统文化魅力？我有点明白，又好像不太懂。

2024年的秋天，我的家里来了一位特殊的客人：她叫莉娅，来自摩尔多瓦，一个我之前没有听说过的国家。她是来天津参加“汉语桥”中文比赛的。那一天，有着红头发的她，和家人走进我家。我们一起弹琴、跳舞、吃中国菜，还一起在地球仪上寻找莉娅的家。吃过午饭，我拿出笔墨纸砚，开始教莉娅和她的弟弟学写中国字。

刚开始时，他们在纸上写下的字歪歪扭扭，像正在爬行的小虫子。这也让我想起了自己最开始学书法时的样子，为此没少哭鼻子。那时，老师说：“字如其人，要想写好字，就要沉心、静气。”我也把这句话的意思，送给了莉娅，但是我说的是“不能着急，要慢慢来”。后来，经过十多次练习后，姐弟俩终于写出了“汉语桥”三个字，她们开心地跳了起来，我也高兴极了。

因为与莉娅的相识，我喜欢上了那个会发光的地球仪。现在，它就摆在我和姐姐的学习桌上。

今年秋天，我的家乡天津将迎来一件“大事”——上合组织峰会要在天津举行。上个月，老师带我们参加天津外国语大学举办的国际文化节。回学校的路上，老师问我们，如果让大家选一份礼物送给外国朋友，你们会选什么？

“我选天津麻花”“杨柳青年画”“泥人张”……同学们争先恐后地回答着。我想，也许我会选择一幅书法作品，因为每个汉字里，都藏着我们中国最美的故事。

（本报记者 李家鼎采访整理）

成为像星星一样的人

■ 旦增珞智 藏族

我叫旦增珞智，今年7岁，是青海省六一幼儿园大四班的学生。我最大的愿望，是长大后成为一名天文科学家，像中国空间站里的叔叔阿姨一样，在浩瀚的宇宙中寻找答案。

从小我就喜欢看星星，夜晚的天空是我最爱的画布。妈妈告诉我，星星是宇宙的眼睛，能看到很远很远的地方。我想，如果我能飞上天，是不是就能看到我们牧区的帐篷、看到爷爷放羊的草坡，还能知道许多我不懂的问题的答案？

春天的时候，爸爸给我买了一个小小的天文望远镜。那天晚上，我第一次用它看见了木星，真的有好多小点点围着它转，像是在跳舞。我激动地大喊：“我看到啦！”这时候，4岁的妹妹梦璱旺姆跑过来，一边拍着小手一边问：“哥哥，星星会说话吗？”我笑着说：“它们不说话，但它们会发光，就像你的笑容一样亮。”

妹妹还太小，但她最喜欢听我讲“星星的故事”。每次我画太阳系，她就坐在旁边看，有时候还会学我用彩笔在纸上画一颗大大的“笑脸星”。她说：“长大了我要跟哥哥一起飞到天上去。”

为了看懂更多的星星，我特别爱去绘本角看和宇宙有关的书。我最喜欢《星星的绘本》和《哈勃望远镜的秘密》。我还做了一个太阳系的纸板模型，画了太阳、地球、火星，虽然有的画歪了，但我觉得它们已经“发光发热”了。

前几天，班里评“勤学好问小标兵”，老师叫到了我的名字。我有点意外，但更开心。我知道，这是我一直专心做好一件事换来的结果。

我想成为像星星一样的人，有光、坚定，还能照亮别人。我会读更多的书，画更多的画，做一个心里装着星辰的孩子。未来有一天，我希望从高高的天上往下看，也能看到更多像我和妹妹一样有梦想的孩子，在地上闪闪发亮。

（本报记者 贾丰丰采访整理）

追逐足球梦

■ 穆斯塔法·帕尔哈提 维吾尔族

我是新疆奇台县第四小学五年级的学生。我最喜欢的事就是踢足球，每天不碰一碰，心里就空落落的。每天清晨，我抱着足球往学校操场跑，直到晨读铃响起才恋恋不舍地离开。放学后，我雷打不动地颠半小时球，冬天手指冻得像胡萝卜，生满冻疮也不喊疼；夏天汗水把球衣浸出盐渍，后背结出白白的花纹，可只要一摸到球，浑身就充满了劲儿。我的愿望是长大后能穿上中国队队服，代表国家队出战！

这个“五一”假期，我终于盼来了去江布拉克草原的机会。出发前一晚，我把最宝贝的足球塞进袋子里。躺在床上，我翻来覆去睡不着，满脑子都是在无边草原上尽情奔跑的样子。天还没亮我就爬起来，催着妈妈快收拾东西。

一到草原，满眼的绿色像被打翻的颜料桶，从山脚泼到天边。我迫不及待放下书包，对着空旷的草地来了记远射，足球“嗖”地掠过草尖，惊起几只百灵鸟。风裹着青草香扑在脸上，远处的雪山像巨大的白色球门框，山顶的积雪就是天然的球网。我兴奋地在草地上来回冲刺，模仿着电视里球星的过人动作，脚下的草叶沾着露水，打湿了裤脚也不在意。

草原上，穿艾德莱斯绸裙的阿姨们笑着给我加油。偶遇写生的画家爷爷，他放下画笔喊住我：“小巴郎子，你射门时的弧线，比我画的麦浪还漂亮！”我不好意思地挠挠头，爷爷却认真地把我踢球的样子画进了速写本。

中午在毡房里，老奶奶端来热气腾腾的手抓肉。我嚼着喷香的肉块，望着窗外随风起伏的绿浪，突然觉得这草原就是大自然赐予我的天然球场。从第一次在电视里看见世界杯，到每天在学校操场摸黑训练，足球早已成了我生活的一部分。我知道这条追梦的路很长，但只要像牧民赶羊那样，一步一个脚印往前走，总有一天，我会带着家乡的草原风，踏上更大的舞台。

（本报记者 阿尔达克采访整理）

继承和发扬畲族文化

■ 钟浩文 畲族

我今年12岁，家住浙江省杭州市桐庐县莪山畲族乡莪山民族村山阴岭自然村，在莪山民族小学读五年级。我们村是典型的畲民聚居村落。

从我五六岁起，父母就常常给我讲述畲族的起源、传说和习俗。这些故事不仅让我对本民族的文化充满好奇，更在我心中埋下了热爱与传承的种子。

在我的家乡，畲族文化正焕发新生。不仅我们日常生活更便利了，畲族文化的氛围也更浓了。今年2月，我们搬到了现在就读的新校区，学校外形设计采用了畲族彩带的图腾样式。我们村家家户户的门头也充满了畲族元素。乡里还建了畲族文化馆。

每年农历“三月三”畲族文化节，是我们民族盛大的传统节日。村里，长桌宴上飘散着畲家美食的香气，竹竿舞敲击出节日的韵律；街巷间，戏曲悠扬、市集熙攘；家里，我们身穿畲族传统服饰，祈福年年五谷丰登、家人安康。

今年“三月三”，学校开展了为期一个月的畲族文化节庆活动。我们跳竹竿舞、打麻糍、做乌米饭、创作农民画、表演畲歌畲舞、讲民族故事，还参加了畲族特色的趣味运动会，有踩木磉、踩高跷、接柿子等。与不同民族小朋友共同体验畲族文化的独特魅力，我非常开心。

每周三的最后一节课，是我最期待的社团活动时间。听家里长辈说，葫芦象征着“福禄吉祥”，因此我选择了葫芦烙画课。在老师的指导下，学会了先在葫芦上勾勒图案，再用烙笔细细烫出纹路。看着自己创作的图案渐渐浮现，仿佛把对美好生活的祝福都烙进了这小小的葫芦里。

每年六一儿童节，我们在学校都会玩“解手链”的游戏。大家手拉手组成一张“人网”，最后变成一个大圆圈的时候，我们就会开心地抱在一起，就像石榴籽一样紧紧挨着。合作带来喜悦，团结带来力量。我希望未来能为民族团结和家乡发展作出自己的贡献。

（本报记者 刘军国采访整理）

学好白沙细乐

■ 和弋惜 纳西族

我是云南省丽江市玉龙县白沙镇白沙完小的一名五年级学生。我正努力学习用传统乐器演奏纳西族传统音乐白沙细乐，希望将我们纳西族的民族瑰宝发扬光大。

纳西族白沙细乐又名“崩时细哩”，是纳西先民创制的一部器乐、声乐及舞蹈相结合的古典音乐套曲，是国家级非物质文化遗产。作为一名纳西族孩子，我小时候虽也听说过白沙细乐，但并没有深入的了解。10岁那年，当地组织的“非遗进校园”活动进入我们学校，我才开始有机会接触纳西族的传统音乐。当时我上二年级，许多乐器从未见过——曲项琵琶、速古笃等。刚开始学习时，许多同学的身高跟乐器差不多高。

刚开始接触白沙细乐，老师让我们选择自己喜欢的乐器，我选择了曲项琵琶。老师说，曲项琵琶是用一棵大树的树干一分为二、整体制作的，形制与唐代琵琶相同，在品位上与现代琵琶有很大区别。我起初听不太懂，只觉得老师弹琵琶的声音非常好听。抱着比我还宽大的琵琶，我开启了学习之路。

学习时，我遇到的最大难题是弹不准音。因为琵琶体积很大，我经常按错品位，导致音色偏差。在老师的一遍遍纠正下，我渐渐找到了正确的位置，还习惯了在演奏时正视观众，不再低头看琵琶的表面。因为学校里有乐器，我渐渐期待练习乐器。功夫不负有心人，开始学习白沙细乐两周后，我们乐团的同学成功演奏出白沙细乐组曲中的第一个篇章《三思集》。奏完最后一个音符时，所有人都欢呼起来。

现在，我们正在努力学习白沙细乐的更多篇章。在一点点深入了解的过程中，我越来越为我们民族的历史文化而自豪。更让我高兴的是，除了每周定期开展的非遗音乐课，“非遗进校园”活动也更加丰富，有趣极了。我相信，在长辈的指导下，我们一定能更好地保护和传承本民族的传统文化。

（本报记者 张 驰采访整理）

教更多人剪“哈尼卡”

■ 兰熙格 达斡尔族

我今年12岁，是达斡尔族小姑娘，就读于黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区实验小学。我的书包里总是躺着一把银亮的剪刀和一卷彩纸，它们陪我剪出了达斡尔族三百年的故事——“哈尼卡”。

说起“哈尼卡”，很多人可能会感到新奇和陌生，妈妈告诉我:“它是达斡尔语，汉语为‘玩偶’，现在已经成为市级非物质文化遗产。”当然，这也是我最喜欢的“芭比娃娃”。

第一次遇见“哈尼卡”，是在外婆家那个洒满阳光的小屋。木架上立着各式各样的小纸偶：戴鹿角帽的猎人、系围裙的妇人、拄拐杖的老人……我看得入迷，外婆突然叫住我：“兰兰，喜欢吗，外婆教你做一个好不好？”

外婆握着我的手，首先用一张卡纸对折剪出对称的各种人物头形；然后，把它用浆糊贴在一根小细棍上；再用较厚的纸张叠成圆锥形，做成能站立的身躯，把小细棍插进圆锥形身体；最后进行服饰制作和细节装饰。当纸偶在穿堂风里轻轻摆动时，我恍惚看见它冲我眨了眨亮片缀成的眼睛。

今年开学前夜，外婆神秘兮兮地往我书包里塞了个布包。掀开一看，是把缠着红绸的新剪刀和一包彩纸。“老剪刀该退休啦。”外婆摩挲着我的掌心说。我摸着刀柄，忽然想起木架上那些静默的纸偶——它们也该去看看教室的太阳。

开学第一天，我刚把“哈尼卡”摆在课桌上，一个同学就惊奇地说：“兰兰，这个穿蓝袍子的小人儿会魔法吗？眼睛是用亮片粘的哎！”没等我回答，周围的同学都围了过来。

“这是‘哈尼卡’，我们达斡尔族的‘活历史’！”我学着外婆的语调说。班主任王老师俯身细看，突然拍板：“今天请兰兰教大家剪‘哈尼卡’！”

放学时，前桌同学拽着我的衣角：“周末来我家剪‘哈尼卡’吧，我还想教给从哈尔滨来的表妹！”此刻，装满作品的铁盒正在书包侧袋叮当作响。我知道，嫩江畔的纸偶正乘着我们的指尖，流向更远的地方。

（本报记者 郭晓龙采访整理）

照片除署名外，均为受访者供图

(责编：郝孟佳、李昉)