本报北京电（记者陈静文）日前，欧美同学会在京发布国际人才蓝皮书之《中国留学发展报告（2024—2025）》（简称“蓝皮书”）。报告显示，中国留学生创新能力不断提升，回国发展的意愿愈发增强。

蓝皮书由欧美同学会联合全球化智库（CCG）编写出版，通过数据分析、政策解读和案例展示，解读了2024—2025学年中国留学人员出国留学、回国发展的现状和特点，并对未来趋势进行了研判。

欧美同学会原副会长、全球化智库理事长王辉耀介绍，蓝皮书关注到3个最新趋势：一是留学目的地国家格局更加多元。除了美英澳加日韩等传统热门留学目的国，马来西亚、泰国等共建“一带一路”国家逐渐受到更多学生青睐。二是人才层次持续提升。越来越多留学生选择攻读硕士、博士，主要集中在STEM（科学、技术、工程和数学）、人工智能、环境科技等关键领域。三是回国发展意愿愈发增强。国际局势不确定性上升，叠加国内政策支持、创业环境改善，使得“留学—归国”的人才环流模式日趋成熟。

“留学报国是刻在广大留学人员骨子里的精神基因。”发布会上，欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长、教育部原副部长刘利民表示，中国改革开放以来，出国留学人员累计已超过800万人。欧美同学会会员和广大留学人员要弘扬留学报国光荣传统，勇攀科学高峰，聚焦关键核心技术攻关，将科研成果转化为现实生产力；要争当“行走的中国名片”，用个人言行举止诠释中国精神、传递中国价值，让世界感受到中国的魅力和温度。

社会科学文献出版社党委委员刘德顺表示，蓝皮书结合“一带一路”倡议及中国企业出海潮等时代趋势，探讨中国留学人员的发展机遇，并在当前全球局势迅速变化、国际关系复杂、地缘政治紧张等背景下，分析留学生面临的客观挑战，具有较强时代性和现实意义。

“截至2024年底，在京工作和生活的归国留学人员数量达122万人。”北京市欧美同学会秘书长郭玉良介绍，选择在京创新创业的北京归国留学人员，主要看重首都发展前景和市场机遇，核心需求集中在融资支持和市场开拓服务，创新创业领域以人工智能等新一代信息技术为主。郭玉良表示，希望社会各界更加关注留学事业发展，共同营造良好的留学环境和人才发展生态。

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