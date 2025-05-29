原标题：“实验室一切险”，为科研系上“安全带”

5月14日，天津大学化工学院教授张金利，又一次为课题组17间实验室续保了“实验室一切险”。这款由中国人寿财险天津市分公司一年前推出的创新保险产品，是全国首单“实验室一切险”。

“实验室一切险”的推出，犹如一颗石子投入平静的湖面，在保险行业与科研领域激起层层涟漪。尽管收获众多专业人士的点赞，但其市场表现却不尽如人意。

近日，科技部等七部委联合印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（以下简称《政策举措》），明确将“推动科技保险产品和服务创新”纳入健全科技型企业全生命周期保障体系的关键举措，实验室保险等创新型金融产品迎来了新的发展机遇。

如何以金融创新之线编织起科研安全的“防护网”，使其真正成为科技创新的标配，从而为高水平科技自立自强筑牢风险保障基石？带着这些问题，科技日报记者进行了采访。

“没有可靠的保障体系，科研人员像在悬崖边奔跑”

“在我国建立实验室强制性保险制度，刻不容缓。”作为碳功能材料和先进电池领域的领军学者，全国政协委员、天津大学化工学院教授杨全红从2023年开始，一直在全国两会上为实验室安全发声。

杨全红常年在科研一线工作，在他管理的几十间实验室里，科研人员每天都会跟危险化学品、高压设备打交道。

“随着科研活动密度的不断提升，实验室安全风险也随之增大。”杨全红表示，这些风险不仅造成巨大损失，更暴露出实验室安全管理体系的短板。

“没有可靠的保障体系，科研人员像在悬崖边奔跑。”杨全红强调。

近年来，教育部等相关部门出台了一系列文件加强实验室安全管理。“各高校结合实际，也出台了关于实验室方面的各项规章制度，进一步规范了实验室安全管理。”天津大学化工学院副院长王军说，各高校还通过安全教育培训、实验室风险评估、分类分级管理、安全检查、应急预案制定及应急能力提升、安全文化营造等措施，不断提高师生的安全意识，减少安全事故的发生。

不过在杨全红看来，这些举措大多侧重于“堵”，即通过制定规范来防范安全风险，目前缺失了一个至关重要的环节——强制性的安全保险制度。“实验室专属保险已是标配，购买保险是进入实验室的必要条件。”杨全红说。

突破保险范式，筑起实验室“安全防线”

杨全红在全国两会上的提案引起了多方关注，中国人寿财险天津市分公司积极响应，迅速推进相关工作。“2023年中央金融工作会议强调，要做好科技金融大文章，天津也印发了推动‘科技—产业—金融’新循环试点的工作方案。”该公司重客销售部总经理马宁表示，“实验室保险，正是金融支持科技创新的重要实践。”

在马宁看来，作为一种金融工具，保险能通过动态保费调整和险种优化等方式，实现科研活动的全生命周期风险管理。

此前，中国人寿财险天津市分公司调研发现，传统保险产品对实验室场景的适配性较低，不仅责任模糊，而且保障单一。

马宁举例说，人身意外险、团体意外险往往将“涉及生物化学等装置所造成的爆炸、灼伤、污染”直接列为免责条款，而这恰恰是化学实验室的核心风险。

在实验室保险的设计研发初期，马宁团队面临包括实验活动探索性强、种类复杂，实验室风险不确定性大等诸多难题。实验室保险究竟算作普通的人身意外险，还是类似安全生产的责任险？换言之，“保谁，保什么”是必须明确的根本问题。

经过反复研讨与探索，保险研发团队选择将责任险作为突破口，以实验室的资产管理责任为主体，聚焦事故补偿这一关键问题。产品创新性地覆盖人员伤亡、紧急应对、残骸清理和法律纠纷四大责任，且事故赔偿限额根据不同实验室的特点分别设定。

“这就相当于给实验室本身上了一道保险，不管事故原因是操作失误还是设备故障，都按合同进行善后处理。”马宁解释道。

值得一提的是，“实验室一切险”并非传统意义上的单一保险产品，而是一个具有开创性的保险体系，突破了保险产品的承保范围。区别于单纯的“保人”或者“保物”模式，“实验室一切险”覆盖了进入实验室前到事故发生后的全链条风险保障。

张金利为实验室投保后，其博士生高玲玉就在手机上安装了“实验室一切险”风险减量服务系统——“真查保”App。“现在，无论我去哪个实验室做实验，都必须在App上打卡，同时还需要上传佩戴实验护具的照片，App还会提示我规范操作。”高玲玉对记者说。

保险公司还为实验室提供了一系列安全管理流程。在进入实验室前，推行实验室强制考试准入制度，依据学科风险等级制定分级标准，并借助“真查保”实现一体化的培训、监测与点检；在实验过程中，借助尝试通过物联网传感设备对实验室空间环境进行实时监测，运用AI摄像头识别违规操作，远程预警；一旦发生事故，则迅速提供紧急应对、经济补偿以及善后处理等全方位服务。

截至目前，“实验室一切险”已累计为30间实验室提供了额度为7800万元的风险保障。

“‘实验室一切险’不是简单的产品创新，而是风险治理范式的变革。”天津金融监管局财险处处长刘博表示，近几年，监管部门积极引导和支持保险机构加大对科技创新的支持力度，探索科技保险的新路径。这种为实验室安全定制的专属保险体系，不仅能够提供全链条风险保障，满足实验室在科技创新过程中的风险补偿和风险管理需求，更是通过高效合理的保险制度推动实验室安全管理规范的完善、执行，形成“防范—保障—完善”的良性循环，筑起实验室安全防线。

一年参保实验室仅30间，推广面临诸多挑战

张金利特别看重这款产品的专业性和全面性。“它不仅保障实验室里的师生，还覆盖临时来访的企业工程师。我们实验室有校企合作项目，人员流动性大，以前根本无法为访客提供保障。”他说。

张金利的需求代表了广大科研工作者的心声。马宁透露，产品一经推出，来自全国高校、科研院所和企业的咨询者络绎不绝。

然而，一组数据却揭示了理想与现实的差距：经过一年推广，马宁团队走访了20多所高校，实际签约客户仅有两三个，参保实验室仅有30间——这一数字还不到一所中型高校实验室总量的3%。

这背后的首要原因是推广还不到位。由于“实验室一切险”是新生事物，许多科研人员并不知晓。“完全不知道还有针对实验室的专属保险，更不清楚还有辅助保险风险减量的一系列管理制度。但了解后我发现，这正是我们实验室非常需要的。”华东理工大学药学院研究员张健说。

此外，保险团队在调研中发现，市场存在一定的认知偏差。许多科研人员将保险视为“万能护身符”，对于条款细则却缺乏深入了解。中国人寿财险天津分公司重客销售部副总经理王雪晶无奈地表示：“不少老师往往在事故申请理赔时才发现，许多项目不在保险条款的覆盖范围内。”

她举例说，在实验室发生事故后，传统保险通常只涵盖人员、机器和财产的损失。如实验室发生爆炸或火灾后，现场废墟处理的费用，不在传统保险的赔付范围内。

更深层次的障碍，来自制度层面。当前科研经费管理存在三重困境：横向课题缺乏专门的保险支出科目；纵向经费管理更为严格，根本没有保费列支空间；校级统筹经费则面临“安全投入不如买设备”的现实考量。某高校的财务处长坦言：“全校实验室年保费上百万元，在没出事前，谁都觉得这是浪费。”

行业标准缺失是“实验室一切险”面临的另一挑战。“新加坡的实验室分级管理细则长达数百页，而我们连基础分类都尚未统一。”杨全红说，这导致保险定价缺乏科学依据：管理规范的实验室与存在隐患的实验室，要支付相同的保费。

更令人担忧的是考核导向的偏差。调查显示，高校实验室的考核指标中，实验室安全管理的指标权重普遍远低于为科研贡献度指标权重。

“‘实验室一切险’是在金融赋能科技创新政策下的首个创新产品，保费定价有一定的公益性质。”马宁担心，若市场表现一直不好，产品迭代可能会陷入停滞，进而影响科研安全体系的建设。

尽管实验室保险面临这些困境，但杨全红对其前景依然乐观。“‘实验室一切险’首单在天津落地，已经在实验室安全风险管理领域实现了从无到有的重要突破，为科研安全体系建设开辟了创新路径。”他说。

推出实验室“交强险”，构建基础保障网

面对推广困境，杨全红提出，建立中国特色的实验室“交强险”制度。

杨全红认为，实验室“交强险”的核心价值在于构建一张坚实可靠的基础保障网，其具有三个显著特征：一是强制性，确保做到应保尽保；二是广覆盖，打破实验室类型与规模的限制，让各类实验室都能受益；三是保基本，聚焦实验室面临的核心风险，提供切实有效的保障。

目前，在我国汽车以及工业安全领域，都已建立强制性保险制度。尽管实验室安全事故的规模相对较小，但作为科技创新和人才培养的前沿阵地，其影响力不容小觑。

“要落地实验室‘交强险’还需解决一些问题。”天津市保险行业协会副秘书长安兴伟认为，首先需要积极推动相关法律法规的制定，破除在立法层面缺乏上位法支撑的障碍，明确强制投保的要求、保险责任范围、费率标准等关键内容。其次，在实施层面，如何确定合理的保费标准，既保证保险公司的合理运营，又不会给实验室带来过重负担；如何确保所有实验室，尤其是众多中小企业实验室能够知晓并遵守强制投保规定，这些都是下一步推动工作的关键。

近日印发的《政策举措》明确提出“推动科技保险产品和服务创新”，无异于给了科研单位和金融机构“敢闯敢试”的底气和信心。

科研人员对“用金融工具守护创新”充满期待，这一政策意味着风险保障有可能从“可选项”转变为“必答题”；对于保险机构而言，此次释放的“创新包容”信号，提振了其加大产品研发投入、优化服务模式的信心。

在杨全红的愿景中，实验室强制险应具有专属性、强制性、公益性、普适性，可以覆盖高校、科研院所以及产业界的创新实验室。“相关部门对此很重视，并且在努力推进。在政策引领下，我们必将为科技自立自强筑牢安全防线。”他表示。（记者 陈 曦 通 讯 员 刘晓艳 策划：滕继濮 赵英淑）

(责编：郝孟佳、李昉)