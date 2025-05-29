原标题：教育部：全力以赴实现“平安高考”

记者从教育部获悉，2025年全国高考报名人数为1335万人。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，指导各地用心用情用力做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

教育部要求，各地继续做好残疾人等特殊困难群体的考试服务，为1.4万余名残障考生参加考试提供合理便利。依托各地中学和心理咨询服务机构，有针对性地做好考生心理疏导、关心帮扶工作，帮助调适考前状态。

保障考试安全，是教育部着重强调的一点：各地精心做好本行政区域内考试组织、考试环境治理、考风考纪建设等各项工作，切实守牢考试安全底线；修订考务工作规定，指导各地进一步健全考务管理工作制度，健全考务工作人员管理、试卷印制、试卷运送与保管、考试实施、安全保密、评分阅卷等各环节全流程工作规范要求，全力保障考试招生公平、安全、科学、规范；加强命题基地、印刷厂、保密室等关键部位的安保措施，进行全覆盖安全检查，严防试题试卷失泄密。对全体监考人员开展网上培训，考核合格方能上岗，切实提高履职尽责能力；提前研判地质灾害、气象风险形势，指导各地摸排考点周边安全隐患，修订应急预案，细化处置流程，加强应急演练，严防自然灾害、突发事件等影响考试正常进行。

根据教育部要求，各地要联合开展净化涉考网络环境、清理涉考虚假公众账号、净化考点周边环境、打击销售作弊器材、打击替考作弊、治理涉考培训机构等专项行动要求，依法严厉打击各类涉考违法犯罪活动。同时，严格入场安检，推动智能安检门功能升级，强化对手机、智能手表（手环）、智能眼镜等违规物品的重点检查。加强标准化考点建设，确保考点内无线电信号屏蔽全覆盖，强化考场监考巡考，积极推动智能巡查巡检，织牢织密考试安全防护网。通过签订“诚信高考”承诺书、违法违规案例警示教育等方式，加强对考生的诚信教育，引导考生树立正确的价值观和考试观，自觉抵制舞弊行为。

对于高考结束后的志愿填报服务，教育部表示，要优化志愿填报服务。优化升级“阳光志愿”信息服务系统，指导各地积极建设完善志愿填报信息服务系统，加强对中学一线教师培训，为考生提供“一站式”、个性化的志愿填报服务。广泛开展线上线下志愿填报咨询活动，通过短视频、网络直播等贴近学生的方式，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。

教育部强调，严厉打击虚假宣传、收取高价咨询费用、违规开展培训服务、组织诈骗或作弊、诱导考生填报志愿、扰乱考试招生秩序等违法违规行为。（记者晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)