原标题：哈尔滨工业大学：为航天装备控制系统打造可靠“神经元”

“典型航天电器产品寿命从2万次提升至20万次，关键性能参数和寿命一致性提升36%……”近日，在中国航天科技集团组织的哈尔滨工业大学科技成果鉴定会上，多位院士组成的鉴定委员会一致认为：哈工大牵头的高可靠长寿命航天电器研究成果拥有多项自主知识产权，关键核心技术自主可控，总体技术水平国际先进。其中，航天电器可靠性、全寿命周期质量一致性等关键指标达到国际领先水平。该成果为我国掌握航天电器创新主动权提供了重要支撑。

如果把航天装备控制系统比作一个复杂的“神经网络”，那么航天电器就是整个神经网络中无处不在、不可或缺的“神经元”。“航天电器是完成航天器信号传递、执行控制、系统配电等功能的关键电子元器件。”哈工大电气工程及自动化学院院长叶雪荣介绍，航天电器应用量大、覆盖面广，从信号控制到电源通断，每一个重要节点都离不开航天电器这个“神经元”，一旦某个节点失效，就可能直接导致系统瘫痪，造成整个任务失败。

航天电器机电一体化结构复杂、服役环境极端苛刻，以往航天电器失效约占电子元器件失效总量的50%，长期以来都是一块技术短板。

为了提高航天电器的可靠性、质量一致性，哈工大教授翟国富带领电器与电子可靠性研究所教师、工程师、硕博研究生等近200人，与北京航空航天大学、中航光电科技股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中国航天科技集团有限公司第一研究院等相关单位，组建产学研用项目研究团队，至今已开展20多年的科研攻关。

“在研究过程中，我们突破了航天电器极端环境高可靠长寿命设计、全寿命周期质量一致性正向设计等关键核心技术，制定了我国首个质量一致性设计航天标准，研制了国际首套全寿命周期质量一致性设计软件，大幅提升了航天电器可靠性和质量一致性，打造了‘敢用、好用、愿用’新生态，实现了我国航天电器从‘跟跑’到‘领跑’的跨越式发展。”翟国富介绍。

据了解，该成果获授权国家发明专利116项，已在航天、航空、电子、船舶等领域国家重大工程中得到系列化应用，为天宫空间站、长征系列运载火箭、国产大型客机、新一代高速列车等提供了技术支撑。

（记者 张士英 见习记者 胡沛然）

(责编：李昉、郝孟佳)