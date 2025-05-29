原标题：榫卯技艺紧“扣”现代科技

在2025年山西省大学生“非遗正青春”校园演说大赛中，忻州师范学院参演的情景剧《榫卯的宇宙》，展现了榫卯技艺的悠久历史和卓越水平。演出中，用榫卯技艺制作的文创产品——“人类命运共同体”地球，尤为引人注目。

“没用一颗钉子、一滴胶水，我们利用了榫卯技艺，让108块形状各异的木构件紧密连接，构成一个镂空的地球，祈盼世界团结、人类和平。”《榫卯的宇宙》编剧、山西忻州王尔文玩（鲁班锁、孔明锁）（以下简称“王尔文玩”）传统木作技艺非物质文化遗产代表性传承人赵永功说。

近日，科技日报记者走访了他的工作室，探访榫卯这一穿越千年的传统技艺。

构造技术暗含哲学思想

榫卯是中国独特的木构件拼接手法和制造工艺。木构件中凸出的部分称为榫，凹陷的部分称为卯。该技艺历史悠久，在距今7000年左右的河姆渡文化时期便已出现。榫卯技艺不仅是构造技术，更蕴含着深厚文化和哲学思想。“榫卯一凸一凹，代表着一阴一阳。阴阳作为中国古代哲学核心概念，深远影响着中国文化，一阴一阳谓之道。”赵永功说。

榫卯虽看起来平常，但其工艺涉及力学、材料学、几何学、美学、加工制造等方面知识。在组装拆卸时，还得考虑逻辑关系、数量关系、空间关系等。赵永功介绍说：“通过榫卯工艺营建的建筑、制作的家具，不仅能够自由组装拆卸，还能承受风雨侵袭、应对地震破坏。”

“加工榫卯木件，不逊于精密制造，对木件的平整、角度要求非常高。”赵永功指着“人类命运共同体”地球说，这里的每块木件，两个平行面误差都没超过0.02毫米，“没有游标卡尺、数控车床等帮助，全靠匠人高超的手艺。”

忻州地区流传的榫卯技艺种类多、工艺复杂，目前有上百种。常用技艺包括十字榫卯、丁字榫卯、仙人大搭掌、巨人勾手、燕尾榫卯、流星卯等。“在制作‘人类命运共同体’地球时，我们就运用了60多种榫卯技艺。其中，弹久生擒、流星抗震卯、珠联璧合等榫卯技艺，便是我和我的师傅李德贤自创的。”赵永功说。

古老技艺衍生智慧文创

在山西忻州，榫卯技艺会被用来制作王尔文玩。据赵永功介绍，王尔文玩在有些地方被称作鲁班锁或孔明锁。在忻州一带，王尔文玩种类丰富，也很盛行。“这些文玩名字也好听，如九连环、霸王锤、八连锁、善闭锁等，多达几百种，既有益智玩具，也有解压神器，还有手把件、居家摆件或吉祥物件等。”赵永功说。

王尔文玩制作技艺复杂，运用到几种、十几种甚至几十种榫卯技艺，不同匠人制作的文玩外形相似，但内部结构各具特色。组装拆卸相当考验智力，有的需要上百个步骤，甚至上千个步骤。

在赵永功看来，王尔文玩在忻州的传承与当地古建筑众多密不可分。“忻州保留了从唐代到民国完整的古建筑遗存链条，门类齐全，堪称中国古建筑博物馆，也是一部活化中国古建筑史，在全国独一无二。”他介绍，在学习木匠活时，木匠会通过制作它练手艺，久而久之，忻州古建越来越多，木匠手艺越来越好，王尔文玩也随之越发盛行。

王尔文玩魅力独特。不过，面对现代市场和年轻消费者，其传承与发展也面临着挑战。“这种文创靠手工制作，人工成本高，价格也高。这使得消费者接受程度低，也阻碍了这项非遗技艺走出忻州。”赵永功说，未来需要引进人工智能和现代生产设备，设计符合现代审美和文化内涵的产品，让这一走过千年的文创走入寻常百姓家。

如今，赵永功已经开始了他的尝试。他购置了锯机、钻铣机等精密机械加工木件，撰写了《非遗“王尔文玩”》手稿，让榫卯技艺拥抱现代科技。“榫卯技艺作为中国独特的科技贡献，在文化科技融合潮中，应寻求更好的保护传承模式，让这一千年技艺焕发新的生机。”赵永功表示。（记者 赵向南）

(责编：郝孟佳、李昉)